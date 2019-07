Decizie INCREDIBILA luata de FRF! Liga 2 va avea in componenta doua echipe cu nume aproape identice! Anuntul a fost facut OFICIAL

FRF a decis ce echipa va lua locul celor de la Luceafarul Oradea.

Dupa ce Luceafarul Oradea a anuntat ca s-a retras din Liga 2, cei de la FRF au luat decizia ca in locul formatiei din Oradea sa joace Asociatia Clubului Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu (fost Energeticianul). Astfel, in Liga 2 vor exista doua echipe Pandurii Targu Jiu.

"In conformitate cu articolul 18, alineat 1, litera a) ROAF, locul ramas vacant a fost ocupat de una dintre echipele retrogradate, ocupanta locului 16 la finalul editiei anterioare de campionat, Asociatia Clubului Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu (fost ACS Energeticianul). Clubul are drept de a ocupa pozitia vacanta depunand in acest sens o cerere de inscriere in termenul regulamentar.

Astfel, Asociatia Clubului Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu a fost inclus in Liga 2 Casa Pariurilor, editia 2019-2020, cu obligativitatea preluarii programului competitional al clubului pe care l-a inlocuit", se arata in comunicatul emis de FRF.

Astfel vor fi doua echipe, Pandurii Targu Jiu si Asociatia Clubului Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu in componenta Ligii a doua.

Luceafarul Oradea s-a retras din Liga a doua



Realitatea e insa alta. Luceafarul Oradea s-a antrenat toata vara pentru liga a doua, insa va juca doar in C. Locul ei va fi luat de Energeticianul, prima echipa clasata sub linia salvarii sezonul trecut. Cele doua cluburi sunt controlate de omul de afaceri Nicolae Sarcina. Patronul planuieste sa mute echipa din B la Tg. Jiu imediat ce noul stadion va fi gata. Pana sa rezolve si aceasta problema, Sarcina a inchiriat baza din Severin. Acesta vrea sa schimbe si denumirea echipei in Viitorul Tg. Jiu, insa pentru asta are nevoie de acordul FRF.

"Dupa doi ani in care am finantat Luceafarul, am decis sa retragem echipa din liga a 2-a din cauza faptului ca nu am mai avut resurse suficiente. In 2017 am preluat un club aproape desfiintat, i-am asigurat finantarea si ne-am clasat in fiecare an pe locul 8. Nu am plecat pana acum pentru ca am tot sperat ca autoritatile locale sa vina alaturi de noi, dar nu ne-au oferit niciun sprijin", a spus Lucia Vladimirescu, asociata lui Sarcina, pentru bihon.ro.