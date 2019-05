A castigat doua titluri cu CFR, dar voia sa joace in Liga 2! Cum au rezolvat clujenii un CAZ INCREDIBIL in Liga 1: decizie de ultim moment

CFR Cluj a gasit o solutie pentru un caz mai putin intalnit in Liga 1.

Alex Ionita a declarat chiar inaintea meciului cu Craiova, partida ce a adus titlul in Gruia, ca si-ar dori sa revina la Rapid. Afirmatia venea in contextul in care Ionita nu a primit prea multe sanse la CFR, iar Rapid tocmai obtinuse promovarea in Liga 2.

La doua ore dupa acea declaratie, Ionita isi trecea in CV al doilea titlu de campion cu CFR Cluj. Ardelenii admit ca sunt sanse mici ca Ionita sa fie pastrat de Dan Petrescu in lotul pentru sezonul urmator, insa nu se pune problema ca aceasta sa fie cedat la Rapid.

"Sub nicio forma Ionita nu pleaca la Rapid. Exista discutii pentru un imprumut al lui, dar la o echipa importanta. Nu se pune problema sa mearga in Liga a 2-a", a declarat Daniel Stanciu pentru DigiSport.