Clubul de traditie din Romania care RENASTE cu ajutorul lui Chivu: "Vrem academie ca a lui Inter!" Echipa a promovat in Liga 2

CSM Scolar Resita are planuri mari: sa-si faca academie dupa modelul Inter Milano si Viitorul Constanta.

Clubul banatean a castigat Seria 4 a Ligii a 3-a si a promovat surprinzator in esalonul secund, desi principalele favorite erau Soimii Lipova si Dumbravita. Cu un lot tanar, cu un antrenor si un director executiv ambitiosi si fosti jucatori ai „rossonerilor”, cu un primar reindragostit de fotbal dupa o promovare spectaculoasa si cu poate cel mai frumos stadion din tara, CSM Resita se anunta o nuca tare pentru echipele din editia viitoare a Ligii 2.



Directorul executiv Cristi Bobar, care a mai lucrat la Dinamo, ASA Tg. Mures, Cetate Deva si CFR Cluj a reformat din temelii clubul si anunta un proiect de viitor la clubul de pe malul Barzavei, care are in palmares un titlu de campioana nationala (1930-1931), unul de vicecampioana (1931-1932) si o Cupa a Romaniei (1954) si la care au jucat, de-a lungul timpului, Cristi Chivu, Dudu Georgescu, Stefan Iovan, Lucian Marinescu, George Ogararu, Ion Timofte, Aurel Beldeanu sau Zoltan Ivansuc.



Promovarea e una surprinzatoare, in conditiile in care nimeni nu va mai dadea nicio sansa…

Da. Eu am ajuns in etapa a 7-a, dupa ce am plecat de la CFR Cluj. Echipa era pe locul 12, cred ca la 15 puncte de primul loc. Prima masura a fost sa „curatam” lotul, am reziliat contractele a 14 jucatori, care aveau contracte mai mari si nu pareau sa le merite. In schimb, am adus doar 3-4, juniori care au mai fost imprumutati la echipele din zona. Nu am facut prea multe transferuri, pentru ca lotul era destul de numeros. Asa ca am tinut doar un lot restrans, de aproximativ 20-22 de jucatori, dar care sa vrea sa faca treaba si sa poata ajuta echipa. L-am readus si pe antrenorul Leo Doana, o legenda a clubului ca jucator si un antrenor de care veti mai auzi.

Cum ati reusit sa castigati seria?

Soimii Lipova a condus aproape tot sezonul si nu multa lume se astepta sa promovam noi. Cred ca atuurile noastre au fost modestia, grupul unit, munca multa. Am ales sa micsoram un pic salariile, dar sa putem sa le dam mereu la timp. Am ales sa avem continuitate si sa luam fiecare meci in parte. Degeaba faci planuri, daca nu poti sa le respecti. Asa am ajuns sa promovam matematic inainte de ultima etapa. Nu e niciun secret, e vorba doar de multa munca. Si, ca sa fac o gluma, Hristos ne-a aparat poarta. E vorba de fundasul Hristos Vadasis, un jucator imprumutat de la Craiova. A vrut sa-l cheme inapoi domnul Rotaru, dar am reusit sa il convingem sa ni-l mai lase jumatate de an.

Care este strategia pentru sezonul viitor de Liga 2?

In primul rand, vom incerca sa ne mentinem in Liga 2, apoi vom mai vedea cum se aseaza lucrurile. Eu am fost campion anul trecut cu CFR Cluj si am ambitii mari, dar trebuie sa fim realisti, sa luam lucrurile pe rand. Trebuie sa reusim sa facem o echipa frumoasa si puternica. Ce ma bucura e ca, spre deosebire de alte echipe, am avut un public numeros, iar la ultima partida am avut 5-6.000 de oameni in tribuna si o atmosfera foarte frumoasa. Cred ca, in sezonul viitor, va fi unul dintre cele mai puternice campionate de Liga 2 din ultimii 25 de ani, cu Rapid, Turnu Magurele, Petrolul sau „U” Cluj, sau ambele, UTA, echipele din Timisoara, Farul, Arges, Chiajna, Calarasi sau Sibiu... Nu ne imbatam cu apa rece dupa aceasta promovare, pentru ca va fi foarte greu in sezonul viitor.





Cum veti intari echipa?

Vom vedea ce jucatori vom putea sa aducem, dar principala sursa pentru echipa va fi centrul de copii si juniori. Avem o pepiniera de 200 de juniori si avem foarte mult de munca si acolo. In plus, exista multe talente in zona, trebuie doar sa fie remarcate. Noi trebuie sa profitam de regula cu doi jucatori nascuti in 2000 printre titulari. Stim ca vom ajuta fotbalul din Resita si din Banat, daca vom promova cat mai multi juniori din zona. Impreuna cu primarul Resitei, domnul Ioan Popa, vrem sa mergem la academia lui Inter Milano, unde antreneaza si Cristi Chivu o grupa de juniori, sa vedem cum putem imbunatati acest sector al clubului. Trebuia sa mergem acum cateva luni, dar programul a fost foarte incarcat si am tot amanat. Eu vorbesc cu Cristi Chivu aproape in fiecare saptamana si a spus ca e bucuros sa ne primeasca, daca poate sa ajute copiii din Resita. Vrem sa mergem si la Viitorul, sa vedem ce infrastructura au acolo si cum se lucreaza, pentru ca Gica Hagi are cea mai performanta academie de juniori in acest moment.

Inseamna ca autoritatile locale vor sa investeasca si in infrastructura...

Da, s-au construit deja un teren mare si unul mic cu gazon sintetic. Avem conditii bune, un mini-hotel pentru copiii care nu sunt din Resita. S-au cumparat cateva randuri complete de echipament, mingi noi, accesorii de antrenament... Sigur ca mai avem nevoie de alte imbunatatiri, dar nu poti sa faci totul peste noapte. Stadionul e foarte frumos si e intretinut bine. Ideal ar fi sa putem schimba gazonul, dar nu stiu daca avem timpul necesar si e vorba de o investitie destul de mare. Pe viitor vrem sa rezolvam si problema asta, cu sisteme de drenaj si incalzire. E bun, dar cand ploua mai raman cateva zone mai moi. Dar e clar ca avem cel mai frumos stadion din Romania, in Valea Domanului. Si fanii oaspetilor de indragostesc de el cand vin aici.

FULLSCREEN Galerie Foto

/