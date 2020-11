Tensiuni uriase la Chiajna dupa infrangerea de la Targu Jiu! Conflict in vestiar intre managerul echipei si Sergiu Arnautu

Concordia Chiajna a pierdut cu scorul de 0-1 in deplasare cu Viitorul Pandurii Targu Jiu in etapa a 14-a a Ligii a 2-a.

Infrangerea de la Targu Jiu a fost a cincea in ultimele 6 meciuri pentru echipa ilfoveana, care a ajuns pe locul al 19-lea al clasamentului.

In acest context, tensiunea a atins cote foarte ridicate la echipa antrenata de Costel Orac. Conform ProSport, la finalul meciului, managerul general al echipei, Aurel Brasoveanu, a intrat in vestiar si a criticat foarte dur prestatia jucatorilor si, in special, pe cea a lui Sergiu Arnautu.

Atacantul de 30 de ani a fost introdus pe teren in minutul 57 in locul lui Nsiah, dar a stat pe gazon doar 13 minute, dupa ce a luat doua cartonase galbene in minutele 64 si 70.

Fostul fotbalist al Petrolului nu a suportat criticile lui Brasoveanu si l-a imbrancit si chiar l-a injurat pe acesta, dupa cum informeaza sursa citata.

Aurel Brasoveau a vorbit despre acest incident si a asigurat ca a fost vorba doar de o discutie mai aprinsa, iar fotbalistul si-a cerut scuze pentru iesirea nervoasa pe care a avut-o.

"Am avut o discutie cu Sergiu Arnautu, dar nu un conflict. I-am reprosat ca la experienta lui nu avea voie sa ia primul cartonas galben asa cum l-a luat. Azi am avut o discutie cu el si si-a prezentat scuzele. I-am zis ca nu trebuie sa-si prezinte scuzele fata de mine, ci fata de colegi. Pe ei i-a lasat intr-un moment greu.

Am avut o discutie cu el, i-am comunicat ca eu nu consider ca am avut un conflict cu el, nu sunt un tip ranchiunos. I-am spus ca va suporta consecintele, conform regulamentului intern, pentru eliminarea din teren. N-a fost nicio imbranceala. Jucatorii n-au acuzat conducerea administrativa, ci conducerea tehnica. Ei acuza ca sunt obositi, ca nu mai sunt in forma. Sunt motive puerile privind antrenamentele", a declarat Brasoveanu pentru sursa citata.

De asemenea, managerul ilfovenilor a vorbit si despre situatia lui Costel Orac. Brasoveanu a asigurat ca fostul dinamovist nu a dat indicatii la acest meci din cauza unor probleme medicale, delegat sa faca acest lucru fiind secundul Cristi Balasa: "Echipa este condusa de domnul Costel Orac. Momentan, avand niste probleme de sanatate, a fost delegat sa transmita indicatiile domnul Cristi Balasa, ca are o voce mai puternica. Carnetele de antrenori a 100 si ceva de persoane au fost anulate, nu stiu din ce motiv. Are dreptul sa dea indicatii, chiar daca e doar delegat. Antrenorul principal se afla pe banca, iar el ii transmite lui Balasa ce sa spuna. Antrenorul secund se afla cu ceilalti jucatori la incalzire, ca noi nu avem preparator fizic. Conform statutului antrenorului din 2014 spune ca o singura persoana poate da indicatii".