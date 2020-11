Adio, Balanescu! A PLECAT din club dupa 21 de ani! De ce au ajuns fanii sa-l regrete in haosul creat de spanioli

Bogdan Balanescu, caruia suporterii i-au declarat razboi dupa problemele din era Negoita, s-a despartit azi de Dinamo!

Balanescu (46 de ani) a petrecut 21 de ani in club. A luat-o de jos, de la echipa a doua, si a ajuns pana la pozitia numarul 1 in 'Stefan cel Mare'. Ultimul presedinte numit de Negoita la Dinamo a fost contestat de fani pentru modul in care a lucrat in ultimii doi ani.

Balanescu este considerat responsabil pentru indepartearea lui Rednic si pentru transferurile proaste care au dus echipa aproape de retrogradare in ultimele doua campionate.

Balanescu a continuat la Dinamo si dupa preluarea de catre spanioli a clubului. Oficialul a fost numit secretar general. Din sursele www.sport.ro, Balanescu a fost singurul sef care s-a agitat sa faca rost de lichiditati pentru cheltuielile urgente. Balanescu a fost cel care a facut rost de bani pentru baremul de arbitraj de la partide, precum si pentru cheltuieli curente sau deplasari. Balanescu pleaca fara sa fi fost nici el platit in ultimele luni de administratia Cortacero.

Recent, Balanescu si-a pierdut si locul in Comitetul Executiv al FRF, unde locul sau a fost luat de presedintele lui Poli Iasi, Ciprian Paraschiv.