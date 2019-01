Teapa incredibila luata de un jucator sarb in Romania! L-au pus sa-si rezilieze contractul, acum nu-i mai raspund la telefon: "Ce sa fac?! Plec acasa"

Mijlocasul sarb Milenko Skoric a fost convins de oficialii de la Energeticianul sa rupa contractul cu Pandurii si sa mearga la echipa lor.

Un fotbalist sarb, Milenko Skoric (26 de ani), a luat o teapa incredibila. Mijlocasul a evoluat in prima jumatate a sezonului la Panduii. In iarna, el a fost convins de Energeticianul sa ceara rezilierea contractului cu Pandurii si sa mearga la formatia din Petrosani.

Skoric a fost atras de salariul atractiv propus de Energeticianul si a rupt contractul cu Pandurii. Acum, spune acesta, nimeni nu-i mai raspunde la telefon.

"Nu mai pot sa raman la Pandurii, pentru ca sunt de noua luni si nu am primit niciun ban. Eu am aproape 27 de ani si nu mai sunt tanar, am o varsta si trebuie sa imi caut o echipa. Am avut promisiuni de la Energeticianul sa merg acolo, dar astazi nu a mai raspuns la telefon directorul sportiv Emil Dica. Voi pleca acasa, la Belgrad, si imi voi cauta alta echipa", a spus Skoric pentru pandurul.ro

