Metalul Buzău, Poli Iaşi, Gloria Bistriţa, CSM Slatina, Concordia Chiajna şi CS Afumaţi au câştigat în deplasare, singurele victorii ale oaspeţilor fiind aduse de CSN Reşiţa şi Olimpia Satu Mare.

Surprinde mai ales victoria Metalului, 4-1 cu ASA, la Târgu Mureş, în faţa unei echipe care a avut aspiraţii de promovare.

Rezultate:

Play-off - etapa a 2-a

Joi

Steaua Bucureşti - AFC Chindia Târgovişte 2-0

Vineri

FC Bihor Oradea - FC Voluntari 0-2

Sâmbătă

ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Complex Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara, 12:30)

Clasament:

1. Corvinul 56 puncte

2. Sepsi OSK 47

3. FC Voluntari 45

4. Steaua 42

4. Chindia 39

6. FC Bihor 39

NOTĂ: Primele două clasate promovează direct în Superligă, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.

Play-out - etapa a 2-a

Grupa A

Sâmbătă

AFC ASA Tg.Mureş - AFC Metalul Buzău 1-4

CS Dinamo Bucureşti - ACSM Politehnica Iaşi 0-1

ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Gloria Bistriţa 0-3

AFC Câmpulung Muscel 2022 - CSM Slatina 0-4

Clasament

1. ASA Târgu Mureş 40 puncte

2. Metalul Buzău 38

3. Poli Iaşi 37

...

Grupa B

Sâmbătă

CSM Reşiţa - ACS FC Bacău 1-0

CS Tunari - CS Afumaţi 0-4

CSC 1599 Şelimbăr - CS Concordia Chiajna 0-2

CSM Olimpia Satu Mare - CSC Dumbrăviţa 3-2

Clasament

1. CSM Reşiţa 39 puncte

2. FC Bacău 36

3. Concordia 33

...

NOTĂ: Ultimele două clasate în fiecare grupă din play-out retrogradează în Liga a III-a, în timp ce echipele clasate pe locul 6 dispută un baraj pentru menţinerea în eşalonul secund.

Agrepres.