de Dan Chilom
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
AC Milan - Inter | Echipe probabile + Cote pariuri.
Unul dintre marile derby-uri ale Italiei, „Derby della Madonnina”, se joacă în această seară pe vechiul, dar impozantul San Siro din Milano.
Chiar dacă între cele două formații s-a creat deja o distanță importantă de puncte, șapte la număr, în favoarea echipei lui Chivu, meciul rămâne unul extrem de atrăgător.
AC Milan - Inter
Trupa lui Amorim vine după prima înfrângere în Serie A, chiar pe propriul teren, 2-4 contra Bolognei. Milanezii aveau până la acel joc 5 victorii și 3 egaluri.
Cristi Chivu, un antrenor inspirat, dar și norocos?
În campionat, „nerazzurri” merg ceas, însă formația antrenată de Cristian Chivu a reușit să câștige ultimele meciuri cu mult noroc, vezi partidele cu Fiorentina și Venezia. Cu toate astea, parcursul campionilor en-titre nu poate fi pus în niciun fel sub semnul întrebării: 25 de puncte din 27 posibile, la egalitate cu revelația de până acum, Lazio Roma.
AC Milan - Inter | Echipe probabile
AC Milan: Maignan - Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara - Modric, Musah, Rabiot - Moreira, G. Ramos, Pulisic
Antrenor: Ruben Amorim
Inter: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, P. Esposito
Antrenor: Cristi Chivu
AC Milan - Inter. Cote pariuri
În ultimele 5 partide directe, Inter nu are nicio victorie ❗️
3 victorii Milan și două rezultate de egalitate.
Cristi Chivu nu a reușit să câștige împotriva „diavolului” de când a venit pe banca tehnică a Interului.
Inter are cel mai bun atac din Serie A: 25 de goluri.
Favorita caselor de pariuri este Internazionale, cu o cotă de 2.12 la victorie.
Egalul - 3.80
Milan are o cotă de 3.40 pentru o victorie.
În continuare, cel mai bine plătit jucător din Serie A, Lautaro Martinez, este indisponibil pentru Inter.
Cei mai bine cotați jucători de pe teren în derby-ul de diseară sunt Pulisic pentru AC Milan, cu 39,7 milioane de euro, iar pentru Internazionale, italianul Di Marco, cu 51 de milioane de euro.
Cele două combatante ocupă pozițiile 3, respectiv 2, în topul celor mai galonate grupări din Serie A:
AC Milan - 19 titluri de campioană
Inter - 21 de titluri de campioană
Pariul „ambele marchează” se regăsește deja pe foarte multe bilete de joc și are o cotă de 1.62.
Marco Guida va conduce derby-ul, arbitru care acordă în medie 4,59 cartonașe galbene pe meci și 0,24 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează
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