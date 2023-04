Echipa „miracol” din țara vecină: acum doi ani juca în liga a treia, astăzi se bate la titlu

Fotbalul de club din Ungaria este dominat categoric de Ferencvaros, care a cucerit ultimele patru titluri naționale. În acest sezon, formația din Budapesta este „urmărită” îndeaproape de Kecskeméti TE, o echipă abia promovată în prima divizie.

Kecskeméti TE, gruparea înființată în 2011, este momentan pe poziția a doua în Nemzeti Bajnokság I, așa cum se numește prima ligă maghiară. KTE are 51 de puncte, cu șase mai puține decât liderul Ferencvaros. Mai sunt patru etape de disputat, iar „Fradi” are și un joc mai puțin.

Chiar dacă șansele la titlu au scăzut considerabil după eșecul de vineri seară, 2-3 cu Paksi, performanța lui Kecskeméti este una remarcabilă și greu de explicat. La nivel european, trupa din centrul Ungariei are cea mai bună serie din postura de formație nou-promovată.

Mai mult, Kecskeméti are cel mai slab cotat lot dintre toate cele 12 formații din liga maghiară. Potrivit Transfermarkt, lotul lui KTE valorează numai 5,95 milioane de euro. În schimb, Ferencvaros are un lot cotat la nu mai puțin de 43,75 milioane.

KTE a reușit două promovări la rând în precedentele două sezoane. În 2020-2021, echipa a urcat din liga a treia în a doua. Anul trecut, a terminat pe locul doi în a doua divizie și a reușit să promoveze în elită.

