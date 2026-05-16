Robert Ilyes pleacă de la Csikszerda: „Vreau să uit de fotbal"

Csikszerda s-a impus în fața lui FC Botoșani, scor 2-0, într-un meci din runda a 9-a din play-out-ul Superligii.

Eppel (48') și Anderson Ceara (61') au fost marcatorii din acest meci.

Robert Ilyes a decis să o părăsească pe Csikszerda

Cu toate că Csikszerda nu a avut niciun fel de emoții la retrogradare în acest final de sezon, ba chiar a fost foarte aproape să se bată pentru barajul de Conference League cu FCSB, Robert Ilyes a decis să părăsească din Miercurea Ciuc.

Antrenorul ciucanilor a explicat că a luat această decizie împreună cu oficialii clubului.

„După o victorie contează că am lăsat o ultimă impresie împotriva unei echipe care joacă barajul.

Au și ei frustrarea lor, pentru că au simțit și ei ce efort am depus. Rezultatele care au venit pe parcurs ne-au dat încredere, dar trebuie să rămânem modești și să ne gândim la începutul campionatului, când nimeni nu ne dădea nicio șansă.

Da, așa este, a fost ultimul meu meci. Nu știu, ar trebui să scriu o carte ca să vă explic, așa că o să țin pentru mine. A fost o înțelegere reciprocă, atât eu, cât și clubul, nu am vrut să continuăm.

În seara asta am oferit munca pe care mi-au cerut-o și pot să plec de aici cu fruntea sus.

Nu, în momentul de față nu am vorbit cu nicio echipă, cu niciun conducător. Abia aștept să plec într-o vacanță, să uit de fotbal, pentru că sunt epuizat fizic și psihic. Nu cred că am chef acum să vorbesc despre fotbal. Poate trebuie să fac o pauză mai lungă ca să îmi repun gândurile în ordine și să revin la sănătatea mea mentală normală.

Sincer, știam câtă muncă trebuie să depun ca să promovez o echipă și să o mențin în prima ligă. Plec cu fruntea sus, s-a încheiat un ciclu de trei ani. Las ceva în urma mea și îi mulțumesc clubului pentru încredere”, a declarat Robert Ilyes.

FC Botoșani, salvată de punctajul din sezonul regular 

Înfrângerea suferită de formația antrenată de Marius Croitoru nu îi afectează locul în clasament. Csikszereda și Botoșani au amândouă câte 33 de puncte, iar niciuna dintre ele nu a beneficiat de rotunjire la începutul play-out-ului. 

Prin urmare, departajarea dintre cele două echipe se va face după criteriul numărului de puncte superior din sezonul regular, unde FC Botoșani stă mai bine. 

Așadar, FC Botoșani rămâne pe locul 9, al treilea din play-out, în ciuda înfrângerii de astăzi de la Miercurea Ciuc. UTA (locul 8, 36 de puncte) nu are drept de participare în cupele europene, ca și Oțelul Galați (locul 11, 32 de puncte), cu un meci de disputat.

Câștigătoarea dintre FC Botoșani și FCSB va juca ultimul baraj pentru preliminariile Conference League, pe 29 sau 30 mai, cu Dinamo sau CFR Cluj. 

