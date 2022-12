"Salariul îi merge la băiat". Mircea Rednic, atac dur împotriva lui Răzvan Zăvăleanu pentru situația de la Dinamo

Mircea Rednic, fostul antrenor al clubului din Ștefan cel Mare, dat afară în decembrie anul trecut, a lansat un atac dur împotriva lui Răzvan Zăvăleanu, administratorul juridic al clubului.

"La Dinamo, ceea ce eu am spus și am simțit, aia fost. S-au adeverit. Înlăturarea mea a fost tactic făcută și voită. Ei și-au dorit să ajungă aici, ca să poată să facă… dar uite că situația nu este așa cum vor ei. Prezența mea îi incomoda foarte tare, de aia au și renunțat la minte. Vorba aia: 'M-a mâncat în c*r să mă intereseze de Dinamo și de acțiuni'. I-am deranjat pe șmecheri

O să vă zic și de Dorin Șerdean. Eu am discutat cu el. Eu am fost singurul care, într-adevăr, am fost interesat de Dinamo și de acțiunile lui Dinamo. În rest, toți au fost doar povești de imagine, cu Murad… cu ăia de imobiliare, «One». Astea au fost povești, praf de aruncat pentru suporteri. Astea au fost fâsuri, pârțuri românești! Eu am fost singurul care m-am interesat și care am avut o întâlnire și jumătate cu Șerdean. O să vă zic, de la anul, mai multe", a declarat Mircea Rednic, potrivit as.ro.

Salariul lui Răzvan Zăvăleanu, un alt subiect criticat de Mircea Rednic

"Nu se poate! Ei au venit și ce au făcut? N-au făcut nimic! Ok, faci cheltuieli, dar nu retrogradezi! Domnule de la Hotel RIN, care a fost menirea ta? Ce ai făcut tu? Tu asta vrei, să se ajungă până în 2025. Normal că îți convine, la ce salariu ai pe lună. Salariul merge, are bonus de luat. Chiar dacă nu și-a luat bonusurile, oricum o să și le ia. Dar salariul îi merge la băiat și are un salariu foarte bun.

Au pierdut patru jucători nu talentați, ci foarte talentați: Țone, Curea. Copiii ăia aveau 2.000 de lei. Păi, băi «nea’ Caisă», tu ai 12.000 euro plus TVA. De ce nu ai renunțat la 2.000 de euro, ca să le dai măcar încă 500 de euro, să aibă și ei 1.000 de euro, să poată să ajungă la Sătica, la antrenamente. Cu 2.000, săracii, nici nu ajungeau. Le-am dat eu bani. Am vorbit cu Iulică (n.r. Iulian Mihăescu, antrenor secund la Dinamo) și mi-a dat el. Păi, ce faci, mă? Tu stai pe salariul ăsta de nesimțit și ne pierzi patru jucători talentați. A zis bine Șerdean: 'Bă, frate, tu administrezi, nu faci cum vrei tu'", a mai spus Mircea Rednic.