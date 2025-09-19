S-a schimbat liderul în Liga 2! FC Bihor își continuă forma excelentă
FC Bihor a învins-o pe FC Bacău, scor 2-0, și a urcat pe primul loc în Liga 2. Orădenii au ajuns la a treia victorie consecutivă și au șase succese și o singur înfrângere în acest start de sezon în Liga 2.
Golurile au fost marcate de către Dragoș Tescan și Luca Tincă în prima repriză, în timp ce a doua parte a fost lipsită de reușite.
În urma acestei victorii, ardelenii urcă pe primul loc în eșalonul secund, cel puțin până la meciul Corvinului cu CSC Dumbrăvița din această etapă.
De cealaltă parte, FC Bacău se află pe poziția a 15-a și are șase puncte adunate din primele șapte meciuri.
Cine e ”ultimul mohican” de la Corvinul: ”Appreciation post / Felicitări pentru întreaga carieră”
În 2021, Rapid l-a trimis sub formă de împrumut la Corvinul pe Antonio Bradu, care după un singur sezon disputat în Hunedoara s-a transferat definitiv la echipă. 15.000 de euro a plătit Corvinul pentru serviciile lui Bradu în 2022.
Cotat la 200 de mii de euro de site-urile de specialitate, Bradu a bifat 86 de apariții în toate competițiile pentru Corvinul. Mijlocașul a punctat de nouă ori pe tabela de marcaj și și-a trecut, pe deasupra, 15 pase decisive în cont.
”Appreciation post. Antonio Bradu este singurul jucător rămas alături de noi încă de la începuturile proiectului.
Cu peste 140 de meciuri în tricoul alb-albastru, cu debuturi în competiții europene și cu trofeul Cupa României cucerit alături de Corvinul, îi mai rămâne un singur obiectiv, debutul în Superliga, moment pe care suntem convinși că îl vom face împreună.
Felicitări, 'Brăduțu', pentru întreaga carieră și mult succes în continuare!”, a scris Corvinul.
- Antonio Bradu mai are contract cu formația dirijată de Florin Maxim până la finele stagiunii 2026/27