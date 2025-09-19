CLASAMENT S-a schimbat liderul în Liga 2! Formația își continuă forma excelentă

S-a schimbat liderul &icirc;n Liga 2! Formația &icirc;și continuă forma excelentă Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

S-a schimbat liderul din Liga 2, după ce s-a jucat prima partidă a etapei.

TAGS:
liga 2clasamentFC BihorFC Bacau
Din articol

S-a schimbat liderul în Liga 2! FC Bihor își continuă forma excelentă

FC Bihor a învins-o pe FC Bacău, scor 2-0, și a urcat pe primul loc în Liga 2. Orădenii au ajuns la a treia victorie consecutivă și au șase succese și o singur înfrângere în acest start de sezon în Liga 2.

Golurile au fost marcate de către Dragoș Tescan și Luca Tincă în prima repriză, în timp ce a doua parte a fost lipsită de reușite.

În urma acestei victorii, ardelenii urcă pe primul loc în eșalonul secund, cel puțin până la meciul Corvinului cu CSC Dumbrăvița din această etapă.

De cealaltă parte, FC Bacău se află pe poziția a 15-a și are șase puncte adunate din primele șapte meciuri.

Cine e ”ultimul mohican” de la Corvinul: ”Appreciation post / Felicitări pentru întreaga carieră”

În 2021, Rapid l-a trimis sub formă de împrumut la Corvinul pe Antonio Bradu, care după un singur sezon disputat în Hunedoara s-a transferat definitiv la echipă. 15.000 de euro a plătit Corvinul pentru serviciile lui Bradu în 2022.

Cotat la 200 de mii de euro de site-urile de specialitate, Bradu a bifat 86 de apariții în toate competițiile pentru Corvinul. Mijlocașul a punctat de nouă ori pe tabela de marcaj și și-a trecut, pe deasupra, 15 pase decisive în cont.

”Appreciation post. Antonio Bradu este singurul jucător rămas alături de noi încă de la începuturile proiectului. 

Cu peste 140 de meciuri în tricoul alb-albastru, cu debuturi în competiții europene și cu trofeul Cupa României cucerit alături de Corvinul, îi mai rămâne un singur obiectiv, debutul în Superliga, moment pe care suntem convinși că îl vom face împreună.

Felicitări, 'Brăduțu', pentru întreaga carieră și mult succes în continuare!”, a scris Corvinul.

  • Antonio Bradu mai are contract cu formația dirijată de Florin Maxim până la finele stagiunii 2026/27
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
Cronicile primelor meciuri din turul 3 al Cupei Rom&acirc;niei! FC Bihor și Dumbrăvița sunt &icirc;n play-off, azi avem Muscelul C&acirc;mpulung vs C&acirc;mpulung Muscel
Cronicile primelor meciuri din turul 3 al Cupei României! FC Bihor și Dumbrăvița sunt în play-off, azi avem Muscelul Câmpulung vs Câmpulung Muscel
Claudiu Keșeru face ravagii! Fostul atacant a adus un super antrenor la FC Bihor
Claudiu Keșeru face ravagii! Fostul atacant a adus un super antrenor la FC Bihor
Prima lovitură dată de Claudiu Keșeru la FC Bihor Oradea
Prima lovitură dată de Claudiu Keșeru la FC Bihor Oradea
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani &ndash; FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Thiam, ocazie imensă
FC Botoșani – FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! Thiam, ocazie imensă
Jannik Sinner, campion și &icirc;n afara terenului! Proiectul de suflet prin care ajută tinerii: Am fost un norocos
Jannik Sinner, campion și în afara terenului! Proiectul de suflet prin care ajută tinerii: "Am fost un norocos"
Giovanni Becali &icirc;i cheamă la raport pe Gigi Becali și Tavi Popescu: Trebuie să &icirc;i băgăm mințile &icirc;n cap!
Giovanni Becali îi cheamă la raport pe Gigi Becali și Tavi Popescu: "Trebuie să îi băgăm mințile în cap!"
Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick
Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro răm&acirc;ne indisponibil
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro rămâne indisponibil
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Gigi Becali, decizii de ne&icirc;nțeles &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana Rom&acirc;niei

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

&rdquo;Mai presus de orice rivalitate!&rdquo; Cum a lăsat naționala de futsal vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026

”Mai presus de orice rivalitate!” Cum a lăsat naționala de futsal vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026

Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: a murit Florin Marin! Fostul jucător al Stelei și antrenor al lui Dinamo s-a stins la 72 de ani

Doliu în fotbalul românesc: a murit Florin Marin! Fostul jucător al Stelei și antrenor al lui Dinamo s-a stins la 72 de ani

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!