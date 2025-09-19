S-a schimbat liderul în Liga 2! FC Bihor își continuă forma excelentă

FC Bihor a învins-o pe FC Bacău, scor 2-0, și a urcat pe primul loc în Liga 2. Orădenii au ajuns la a treia victorie consecutivă și au șase succese și o singur înfrângere în acest start de sezon în Liga 2.

Golurile au fost marcate de către Dragoș Tescan și Luca Tincă în prima repriză, în timp ce a doua parte a fost lipsită de reușite.

În urma acestei victorii, ardelenii urcă pe primul loc în eșalonul secund, cel puțin până la meciul Corvinului cu CSC Dumbrăvița din această etapă.

De cealaltă parte, FC Bacău se află pe poziția a 15-a și are șase puncte adunate din primele șapte meciuri.

