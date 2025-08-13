Turul 3 al Cupei României a început ieri și continuă azi și mâine cu meciurile din turul 3, echipele câștigătoare urmând să se califice în play-off-ul competiției, ultima rundă dinaintea fazei grupelor.

”Echipa de seniori a clubului nostru s-a calificat în play-off-ul Cupei României, după ce s-a impus marţi seara, la Cluj Napoca, pe terenul formaţiei locale Viitorul, cu scorul de 2-0.

Meciul a avut nevoie de prelungiri, pentru că la finele celor 90 de minute de joc scorul a fost egal, 0-0.

Golurile au fost marcate de Andreas Chiriţoiu în minutul 94 şi Ionuţ Ban, în minutul 118.

Cu o formulă mult schimbată faţă de primele două jocuri din campionat, băieţii noştri au încercat să tranşeze partida în timpul regulamentar de joc, dar n-au reuşit, fiindcă au dat de o echipă care a stat bine în teren şi a ripostat, când a avut prilejul. În minutele de prelungiri însă, roş-albaştrii au izbutit să înscrie de două ori şi astfel să-şi apropie victoria şi, implicit, calificarea care îi duc în ultima fază înainte de grupe.

După un şut al gazdelor, pe lângă poartă, în minutul 7, FC Bihor a avut prima ocazie, prin Răzvan Gunie, care a trimis un şut de pe dreapta, scos însă cu piciorul de portarul clujean. În minutul imediat următor, a fost rândul ca portarul orădean Edgar Cadar să se remarce, după un şut în diagonală, la colţul lung, scos în corner însă de tânărul portar roş-albastru, titularizat în premieră, cu acest prilej, la jocurile oficiale.

Finalul primei reprize a fost controlat de formaţia noastră, care în minutul 39 putea deschide scorul, însă mingea din faţa lui Hora, care scăpase iniţial singur cu portarul, a fost respinsă în corner.

O altă bună oportunitate s-a consumat în minutul 42, când, în urma unei centrări de pe stânga, Luca Tincău a reluat cu capul, din şapte metri, dar a respins portarul.

Deşi, în mare parte, repriza a doua a fost controlată de echipa noastră, nu s-au consemnat prea multe ocazii de poartă. În minutul 65, fundaşul lateral dreapta Ionuţ Albu, titularizat şi el în premieră la jocurile oficiale, cu această ocazie, a avut o incursiune spectaculoasă, a intrat în careu, dar şutul său, din 8 metri, a fost scos în corner de portar.

Gazdele au avut cea mai mare ocazie a lor în minutul 76, când, în urma unei repuneri de la margine, mingea a ajuns la 16 metri, în poziţie centrală, dar şutul clujeanului a lovit bara.

După cinci minute suplimentare din timpul regulamentar de joc, scorul a fost egal 0-0, astfel că s-a trecut la prelungiri.

Chiriţoiu şi Ban aduc golurile calificării

Elevii antrenorului Erik Lincar au început mult mai hotărâţi însă de a tranşa partida de partea lor în aceste minute, iar Andreas Chiriţoiu avea să deschidă scorul şi să îşi facă datoria de golgheter, în minutul 94, după ce a fost angajat la marginea careului. A driblat uşor în dreapta şi a şutat pe jos, la colţul lung, învingându-l pe portar.

În minutul 103, Gelu Gitye a primit cel de-al doilea cartonaş galben, implicit şi pe cel roşu şi a fost eliminat.

Văzându-se în superioritate numerică, gazdele au încercat să riposteze, dar nu au reuşit, fiindcă la pauza din prelungiri a intrat şi Ioan Filip, care a calmat jocul la centrul terenului, iar pe final băieţii noştri au mai înscris o dată, prin Ionuţ Ban, cel care a fost servit de Andreas Chiriţoiu, scăpat singur cu portarul. Ban a trimis în plasă din centrul careului, iar jocul s-a încheiat apoi cu scorul de 2-0 în favoarea formaţiei noastre, care a obţinut o victorie muncită, dar meritată, şi care păşeşte astfel în turul play-off al Cupei României.

"A fost un meci greu, pe o suprafață de joc dificilă, unde fiecare duel a contat. Calificarea este cea mai importantă", a declarat, la finalul partidei, antrenorul secund al formaţiei noastre, Mădălin Popa.

De menţionat faptul că pe finalul jocului, în minutul 119, tânărul jucător Lucas Ferche a debutat oficial în echipa de seniori, el fiind trimis în teren în locul lui Tudor Călin. Astfel, Lucas care vine de la Centrul de Copii şi Juniori, unde s-a remarcat din plin sezonul trecut, a bifat acum şi primul joc oficial în echipamentul echipei mari.

Viitorul Cluj - FC Bihor Oradea 0-2 (0-0, 0-0)

Au marcat: Andreas Chiriţoiu (min. 94) şi Ionuţ Ban (min. 118)

Viitorul Cluj: David Poptean – Călin Harfaş, Cristian Istrate, Bogdan Pop, Chiril Ţap – Cristian Szilaghy, Denis Calo, Marius Cobărzan – Daniel Ţăran, Alexandru Ghiţă şi Andrei Cubleşan.

Antrenor: Bruno Guimaraes.

Rezerve: Antonio Fufezan – David Mircea, Robert Soos, Cristian Văleanu, Alberto Vaida, Bogdan Mitrea, Lukas Pall, Mihai Bara şi Denis Irimie

FC Bihor: Edgar Cadar – Ionuţ Albu (min. 79 Sebastian Cucu), Andrei Gal, Mihai Kereki, Dan Panait – Tudor Călin (min. 119 Lucas Ferche), Răzvan Gunie (min. 107 Ioan Filip) – Gelu Gitye (min. 103 eliminat), Asadbek Beglarkhanov (min. 46 Angelo Cocian), Luca Tincău (min. 57 Andreas Chiriţoiu) – Ioan Hora (min. 79 Ionuţ Ban).

Antrenor: Erik Lincar.

Rezerve neutilizate: Arsenie Mocan – Abel Popa şi Loren Ioviţă.

Au arbitrat: Dragoş Pîrîu (Curtea de Argeş) - Nicuşor Marin (Suseni – Argeş) şi Mihai Marian Ionescu (Bradu - Argeş). Arbitru de rezervă: Ion Dănuţ Miricioiu (Cuca – Argeş). Observator pentru arbitri: Florin Miron (Sibiu). Delegat de joc: Istvan Somolyak (Odorheiu Secuiesc)”, a scris FC Bihor pe site-ul oficial al clubului din Oradea.

Cronica meciului Viitorul Arad (D3) – CSC Dumbrăvița (D2) 1-1, 1-3 după prelungiri



”Echipa noastră de fotbal a acces în faza play-off din Cupa României. Astăzi, în turul 3 al competiției, ne-am impus cu 3-1 în deplasare cu Viitorul Arad, victorie obținută abia în prelungiri.

Partida s-a disputat pe suprafața sintetică a arenei „Motorul”, pe o căldură infernală, și a început într-o ușoară notă de dominare a gazdelor. Larosa a încercat poarta în minutul 8, dar a trimis alături, iar experimentatul Bădăuță a expediat șuturi de la mare distanță, în minutele 16 și 34, însă de fiecare dată Mikloș a reușit să respingă.

Pe finalul primei părți, alb-verzii au ieșit la atac. Mai întâi, Calotă a trimis de la marginea careului, pe direcția lui Gîrlea. Iar în minutul 43 s-a produs deschiderea de scor: Raoul Cristea a transformat fără emoții un penalty dictat pentru un fault comis de Benjamin asupra lui Adam.

Începutul părții secunde i-a găsit pe dumbrăvițeni mai prezenți în preajma careului arădean. În minutul 50, nou-intratul Ailenei a șutat în forță, de la 20 de metri, dar Gîrlea a reușit să respingă. Apoi, în minutul 58, Curescu – intrat și el la pauză – l-a pus la încercare pe portarul timișorean al Viitorului cu un șut din lateral dreapta. În minutul 64, șansă și mai importantă: Ailenei a reluat cu capul din centrarea lui Adam, Gîrlea a respins în bara laterală, iar apoi defensiva gazdelor a îndepărtat pericolul.

Au ieșit la joc și arădenii, înspre mijlocul mitanului secund. În minutul 69, Benjamin și-a încercat norocul cu un șut de la 30 de metri, dar Mikloș a fost din nou la post și a reținut.

Meciul curgea spre o calificare muncită, dar meritată pentru echipa noastră, fără complicații. A venit însă minutul 90, iar Mikloș a pasat greșit în propria jumătate, Lucian Gal a interceptat și a înscris. În timpul suplimentar, alb-verzii au rămas și fără Robert Curescu, acesta văzând al doilea galben după un conflict cu Cijevschi.

S-a intrat, deci, în prelungiri, nu înainte de o ocazie imensă a gazdelor, în minutul 90+3: Idrissu a scăpat în careu, a avut șansa de a marca, însă din poziție ideală a ales să-i paseze lui Gal, fără să-l găsească.

Prelungirile au început excelent pentru echipa noastră. În minutul 93, proaspăt intratul în teren Bogdan Panaite, a înscris cu latul, în urma unei lovituri de colț. Au urmat însă momente fierbinți la poarta lui Mikloș, care mai întâi a parat cu un reflex bun șutul lui Idrissu, în minutul 95, iar câteva zeci de secunde mai târziu a avut emoții la reluarea cu capul a lui Stupu, puțin alături. Apoi, în minutul 104, Larosa a trimis mult peste transversală, dintr-o situație bună.

Scorul final a fost stabilit chiar la ultima fază. În minutul 120+1, portarul gazdelor, Gîrlea, a urcat în careul nostru pentru o fază fixă. Defensiva alb-verde a respins și l-a lansat pe Nicolae Sofran pe contraatac, care a înscris simplu, în poarta goală.

S-a încheiat 1-3, după 120 de minute de joc pe o căldură intensă, iar echipa noastră se califică în play-off-ul Cupei României pentru a patra oară la rând.

Urmează pentru formația noastră un nou joc în deplasare, de această dată în campionat. Vineri, de la ora 11.00, jucăm la FC Bihor Oradea, în etapa a 3-a din Liga 2.

Viitorul Arad (antrenor Cristian Sculici): Gîrlea (cpt.) – Stoianovici, Stupu, Pantea, Miculaiciuc (106, Lobonț) – Benjamin (85, Gal) – Larosa (116, Bulzan), Sas, Ghergar (66, Cijevschi), Catanzariti (46, Ronai) – Bădăuță (66, Idrissu)

CSC Dumbrăvița (antrenor Florin Fabian): Mikloș – Baeram, Butnărașu (85, Panaite), Olaru, R. Ciurel (78, B. Vasile) – Cibi (85, Sofran), Adam – Calotă, Pădurariu (cpt.) (46, Ailenei), R. Popa – Cristea (46, Curescu)

La finalul meciului de la Arad, antrenorul echipei noastre, Florin Fabian, a declarat următoarele:

„Un meci de Cupă pe care am încercat să îl tranșăm cât mai repede în favoarea noastră, dar din păcate am ajuns în prelungiri. Am început cu 9 jucători noi în formula de start față de meciul cu Reșița, pentru a le da tuturor minute și a ajunge și ei la un ritm de competiție. Din păcate, așteptam mai mult de la cei care au evoluat astăzi. Sigur, e importantă și calificarea, ne-am calificat în play-off, dar vă spun sincer că gândul meu era la meciul cu FC Bihor. Avem și câteva accidentări, a mai venit și această suspendare a lui Curescu și vom avea probleme de efectiv. Oricum, lotul nostru nu e foarte numeros, dar încercăm să ne organizăm pentru jocul de vineri și să mergem la Oradea cu multă speranță și determinare pentru a face față celor de la FC Bihor.

Despre Răzvan Morariu nu sunt vești bune. Speram să se recupereze, dar el azi încă nici nu putea să alerge, astfel că sunt șanse mici să îl avem până la meciul cu FC Bihor. Sigur, e un program încărcat, nu avem un lot numeros, sunt mulți tineri și ne-a fost greu să jucăm pe cele două fronturi. Până la urmă, am reușit să ne calificăm, e un lucru pozitiv pentru starea de spirit, pentru unitatea de grup. Cel mai important e să joci, pentru că jocul e cel mai bun antrenament. Mergem mai departe, spre meciul cu FC Bihor, cu gânduri bune și cu multă muncă în continuare!”.”, a scris CSC Dumbrăvița pe site-ul oficial al grupării din județul Timiș.

Programul partidelor din turul 3



Azi

Ora 17:30

CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești

AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa

SC Popești-Leordeni – CS Afumați

CS Tunari – SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București

ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina

CS Vulturii Fărcășești – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr

CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița

CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Mâine, ora 17:30

ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

Înaintea derby-ului Muscelul Câmpulung - Câmpulung Muscel, echipa din Liga 2 a anunțat transferul unui atacant străin



”🆕✍️ 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹|𝗕𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁, 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗭𝗮𝘄𝗸𝗼!

Începând de astăzi, 11 august 2025, Joseph Anthony Zawko (27 de ani) este jucătorul echipei FC Muscelul Câmpulung.

Fotbalistul cu cetățenie greacă și australiană a semnat cu clubul nostru o înțelegere valabilă până la jumătatea acestei ediții de campionat, cu drept de prelungire în eventualitatea în care va confirma așteptările.

Joseph măsoară 190 cm înălțime și evoluează pe postul de atacant central. În sezonul trecut, vârful a evoluat în Lituania, la echipa de ligă secundă FK Sveikata, formație pentru care a reușit să marcheze 5 goluri. Chieti FC, Gladiator, Mondragone, Aversa(Italia) și AEP Kozanis(Grecia) sunt echipele la care Anthony Zawko a mai evoluat ca senior.

FC Muscelul Câmpulung îi spune bun venit lui Joseph Anthony Zawko și îi dorește evoluții cât mai bune în tricoul alb-roșu”, a anunțat divizionara secundă.

Programul Cupei României - faza națională



Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

Foto: FC Bihor Oradea

