La finalul sezonului regulat, FK Csikszereda este liderul Ligii 2, iar atacantul slovac Josef Dolny are 11 reușite și se află la egalitate în fruntea clasamentului golgheterilor cu Alexandru Boiciuc (Concordia Chiajna / Moldova) și Bogdan Chipirliu (Steaua / România). Sport.ro a vorbit cu vârful formației din Harghita, cel mai puțin cunoscut microbiștilor din România dintre cei trei atacanți.



Dolny a jucat în Slovacia, Polonia, Cehia, Irlanda și România

Jozef Dolny (32 de ani / 182 cm) este născut la Spisska Nova Ves (Regiunea Kosice) și a evoluat pentru Tatran Presov (2010-2011, 2011-2013, 2021-2024), Zemplin Michalovce (2011, împrumutat), Zbrojovka Brno (2014, împrumutat), Dukla Banska Bystrica (2014, împrumutat / 2019-2021), FK Senica (2015-2016), Podbeskidzie Bielsko-Biala (2016-2017), Derry City (2017-2018), MFK Skalica (2018-2019) și FK Csikszereda (2024-prezent).

În palmares are titlul de golgheter al 3.Liga (2021-2022 / 41 goluri), o promovare în 2.Liga (2021-2022) și o finală de Cupa Slovaciei (2014-2015). A bifat selecții pentru naționalele U18 și U19 ale Slovaciei, poate evolua ca atacant central, atacant secund și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 225.000 de euro.





Sport.ro: Cum ai caracteriza acest sezon al lui Csikszereda?

Josef Dolny: Sunt mulțumit de ce am realizat până acum. E un sezon bun pentru mine și pentru clubul meu. Am jucat un fotbal de calitate și am avut multe victorii. Am apreciat timpul petrecut împreună și vrem să continuăm pe aceeași linie, pentru că ne place să câștigăm. Avem o echipă puternică, cu jucători de valoare. Avem jucători cu o tehnică bună, dar și câțiva fotbaliști care înscriu goluri multe. Alți jucători sunt foarte buni luptători. Avem caracteristici diferite, dar împreună alcătuim o echipă excelentă.

E obiectivul tău să ieși golgheterul Ligii 2, la finalul acestui sezon?

Eu sunt atacant, așa că îmi place să marchez goluri. Când am venit aici, mi-am propus să marchez cât mai multe goluri. Am reușit să înscriu de câteva ori și sunt mulțumit atunci când golurile mele ajută echipa să câștige puncte. Nu mi-am propus neapărat să fiu golgheterul campionatului. În primul rând, vreau să terminăm pe primul loc și vreau să ajut echipa când are mai mare nevoie, ceea ce înseamnă că trebuie să marchez cât pot de mult. Abia al doilea obiectiv personal e să fiu golgheter. Dacă pot să fiu cel mai bun marcator al campionatului, o să încerc să fiu.

Ai un duel de la distanță cu Boiciuc de la Chiajna și cu Chipirliu de la Steaua. Te ambiționează că marchează la fel de mult sau nu te interesează?

Nu sunt atent la ei, mă gândesc doar la evoluțiile mele. Mă gândesc doar la meciul viitor, pentru că vreau să-mi ajut echipa cu goluri. Voi vedea la finalul campionatului câte goluri voi reuși să marchez.



Cum te simți în România?

Îmi place România. Sunt aici pentru prima dată, dar apreciez timpul petrecut aici. Am vizitat câteva locuri împreună cu familia. E o țară frumoasă, îmi place și orașul Miercurea Ciuc. E un oraș mic, dar e drăguț și liniștit. Îmi place mult, pentru că e ca o stațiune turistică. E foarte potrivit pentru mine și pentru familia mea. Totul e la îndemână - stadionul, centrul orașului, tot ce ne trebuie pentru o viață bună. Eu sunt liniștit, poate că sunt ceva cluburi de noapte în oraș, dar nu le știu. Apreciez viața aici, am un fiu și soție și mergem să vizităm locuri frumoase, când am zile libere. Am fost în Brașov, am fost în Harghita-Băi, a vizitat Bucureștiul. Dacă sunt fericit aici, cred că se vede mai apoi în evoluțiile de pe teren.

Ce părere ți-a făcut Bucureștiul?

Mi s-a părut un oraș frumos. L-am vizitat pe un bun prieten al meu care joacă la Rapid (n.r. - Jakub Hromada) și am avut timp să vedem Palatul Parlamentului, am petrecut timpul plimbându-ne prin mai multe parcuri. Fiului meu i-a plăcut mult să se joacă acolo. Am savurat timpul petrecut în București.

Ce impresie ți-a lăsat fotbalul românesc și cum ți se pare Liga 2?

Divizia secundă este oarecum similară cu cea din Slovacia, dar mai dificilă. Mi se pare bazată un pic mai mult pe forță și pe viteză, se joacă mult mai direct spre poartă. Eu sunt obișnuit cu acest stil de fotbal, mă avantajează și sunt mulțumit că am reușit să îmi ajut echipa. Îmi place că echipa mea folosește un stil de joc care mă pune în valoare. E o atmosferă bună în vestiar și în club și rezultatul se vede pe teren.



E prea târziu să mai speri la o convocare la echipa națională a Slovaciei?

Probabil că da. Acesta a fost visul meu de când eram copil. Am ajuns la 32 de ani și avem un selecționer italian (n.r. - Francesco Calzona) care promovează jucători tineri. Știu că se spune că 32 de ani e ca 22 de ani de acum un deceniu, pentru că sunt condiții mult mai bune de recuperare și de pregătire. Cred că sunt șanse destul de mici să debutez la națională, dar mă bucur de fotbal cât pot, pentru că o carieră în fotbal nu este foarte lungă. Mă bucur de fiecare moment, de fiecare antrenament și de fiecare meci. Vom vedea ce se întâmplă. Mă bucur de lucrurile care sunt la îndemână. De exemplu, Tatran Presov este clubul unde am crescut ca fotbalist și am jucat acolo ultimele trei sezoane, înainte să ajung la Csikszereda. Și ei sunt pe primul loc, au șanse mari să promoveze, așa că sunt foarte fericit pentru ambele echipe.

Care a fost modelul tău de atacant și care e echipa ta favorită?

Clubul meu preferat este Real Madrid. Jucătorul favorit din toate timpurile a fost brazilianul Ronaldo Luis Nazario de Lima. Acum îl apreciez și pe Cristiano Ronaldo, datorită profesionalismului său, pentru foamea de goluri și modul în care savurează momentul când înscrie. Iubește să fie pe gazon și e un jucător care îmi place mult.



Ce hobby-uri ai și cum te relaxezi în afara fotbalului?

Îmi place să fac călătorii cu familia. E cea mai bună distracție și relaxare în această perioadă. De asemenea îmi place să joc hochei pe gheață, în vacanța de iarnă. În orașul meu din Slovacia se joacă mult hochei. Îmi place să joc și tenis de câmp. Joc destul de bine hochei, dar nu sunt un jucător profesionist. Nu aș putea să joc la Hochei Club Csikszereda, e doar un hobby (râde). Dar îmi place să joc cu prietenii, pentru că este un sport total diferit față de fotbal, e un alt tip de efort.



Nu știu dacă poate fi considerat un hobby, dar am început să gătesc. Familia mea este în Slovacia, vine aici ca să mă viziteze. De obicei soția mea era bucătarul familiei, ea se pricepe la gătit. Dar acum îmi pregătesc singur masa când e nevoie.



Foto - FK Csikszereda, Gabriel Chirea / Video - Gabriel Chirea