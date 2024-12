La finalul anului 2024, cu patru etape rămase de disputat în sezonul regulat, FK Csikszereda este lider, cu 41 de puncte. Formația din Miercurea Ciuc a pierdut un singur meci (1-2 contra Concordiei Chiajna, în noiembrie) și are un avans de 4 puncte față de a doua clasată Steaua, care nici măcar nu îi poate pune probleme în lupta pentru promovare, având în vedere forma de organizare a clubului din Ghencea.

Zoltán Szondy, președinte FK Csikszereda: "Avem al 12-lea buget din Liga 2, dar iată că noi suntem pe primul loc"



După Csikszereda și Steaua, clasamentul din Liga 2 "se rupe". Între locul 3, ocupat de CSM Reșița, și locul 12, ocupat de Concordia Chiajna, diferența este de doar 6 puncte, astfel că lupta pentru play-off se va da în startul anului 2025.



Csikszereda, care se laudă și cu golgheterul din Liga 2, slovacul Jozef Dolny (32 de ani), are doar al 12-lea buget din competiție, susține președintele harghitenilor, Zoltán Szondy, cel care dezvăluie și "marele secret" datorită căruia echipa sa este foarte aproape de o promovare în premieră.



"Nu primul nostru 11 a devenit mai puternic, ci întreg lotul. Anul trecut am jucat întreg sezonul cu practic doar 14 jucători, iar pe final, când nevoia era mai mare, am avut probleme. Sperăm că în acest an nu se va repeta situația. Acum avem 22 de jucători aproape egali care luptă pentru titularizare.



Am avut noroc în primele meciuri, dar marele nostru secret este acela că am păstrat lotul de jucători și nici nu am schimbat antrenorii. Această stabilitate ne-a ajutat foarte mult.



Campionatul din Liga 2 a început cu 22 de echipe, iar într-o ierarhie a bugetelor noi suntem pe locul 12. 11 echipe au început campionatul cu un buget mai mare, cu o mulțime de jucători străini, cu visul de a promova, dar iată că noi suntem pe primul loc", a spus Zoltán Szondy, la Nemzeti Sportrádió.

În sezonul trecut, FK Csikszereda a pierdut barajul de promovare în Superliga contra lui Dinamo, după 0-2 la București și 0-0 pe teren propriu.

Liga 2 se va relua în a doua jumătate a lunii februarie. Înainte de play-off-ul pe care deja și l-a asigurat matematic, FK Csikszereda va mai înfrunta în sezonul regulat echipele CSC Șelimbăr, Unirea Ungheni, CS Afumați și FC Voluntari.

4 echipe fără drept de promovare ar putea ajunge în play-off-ul din Liga 2

Cele opt echipe fără drept de promovare pentru sezonul 2024/2025 sunt: Steaua București, CSC 1599 Șelimbăr, CSM Slatina, CS Corvinul Hunedoara, CSC Dumbrăvița, CS Afumați, Unirea Ungheni și CSM Focșani.

Dintre cele opt formații menționate mai sus, patru se află în cursa pentru accederea în play-off. Acestea ar fi Steaua (locul 2), CS Afumați (locul 7), CSM Slatina (locul 8) și Corvinul Hunedoara (locul 10).



Nu ar fi o premieră să avem în play-off echipe fără drept de promovare. La fel s-a întâmplat și în sezonul precedent, când în ultimele șase au ajuns Corvinul Hunedoara sau CSC 1599 Șelimbăr.



FC Argeș este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 27 de puncte. CS Afumați are 26 de puncte, iar Slatina încheie anul cu 25 de puncte. Se anunță o luptă acerbă în startul anului 2025 pentru accederea în play-off-ul din Liga 2. Steaua poate sta mai liniștită. "Militarii" au 37 de puncte

Clasamentul din Liga 2 la final de 2024