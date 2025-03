Robert Ilyes (51 de ani) a fost elevul lui Răzvan Lucescu (56 de ani) la FC Rapid București (2004-2006) și FC Brașov (2007-2009). Deși diferența de vârstă dintre cei doi nu este cea obișnuită dintre un fotbalist și antrenorul său, actualul tehnician de la FK Csikszereda spune că păstrează un mare respect pentru acesta și că modelul său în carieră îl reprezintă actualul manager al lui PAOK Salonic.



"El este un model pentru mine, și ca mentalitate, și ca profesionalism"

"Am avut ca model foarte mulți antrenori din România, mulți dintre cei cu care am lucrat, dar unul singur mi-a rămas în minte. Este de departe Răzvan Lucescu. El este un model pentru mine, și ca mentalitate, și ca profesionalism. Îmi aduc aminte și acum cum am pregătit meciurile din cupele europene, când am prins acea perioadă cu Rapidul UEFAntastic. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii un antrenor profesionist, după cum a pregătit meciurile acelea.



Urmăresc și acum modelul lui de joc. Am fost în vizită acolo, la Salonic, ca să primesc mai multe sfaturi de la el. Țin foarte mult la el și ca om, nu numai ca antrenor. Știu că lui Răzvan îi place să lucreze în liniște, să facă totul cum îi place lui și cred că a găsit la Salonic tot ce avea nevoie pentru a face performanță.



Hobby-urile lui Ilyes presupun tot activitatea fotbalistică

În momentul de față, avem un program încărcat și nu prea am hobby-uri. O dată sau de două ori pe săptămână merg la mine la balon (n.r. - balon presostatic, care acoperă un teren cu gazon sintetic), joc un fotbal. Un alt hobby... Îmi place să joc tenis cu piciorul cu prietenii, dar nu mai am timp din cauza meseriei.



Trebuie să studiez tot timpul echipa adversă, mă uit tot timpul la ultimele trei-patru meciuri. Analizez evoluția echipei mele la ultimul meci, stau mult în fața calculatorului. Analizez foarte multe meciuri, urmăresc foarte multe meciuri la televizor și timpul e scurt. De la un weekend la celălalt nu am mult timp ca să fac altceva în afara fotbalului", a declarat Robert Ilyes pentru Sport.ro.



