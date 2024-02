Chipirliu a impresionat în ultimele sezoane la Steaua prin numărul important de goluri marcate, iar recent s-a scris că atacantul ar forța un transfer la Gloria Buzău, echipă cu drept de promovare, spre deosebire de clubul la care activează în prezent.

Daniel Oprița: "Chipirliu mai are contract un an și jumătate. Are o clauză de 500.000 de euro"

Daniel Oprița neagă zvonurile apărute în presă. Antrenorul Stelei spune că Bogdan Chipirliu are contract până în vara anului 2025 și poate pleca doar dacă se achită clauza de reziliere în valoare de 500.000 de euro, o sumă foarte mare pentru nivelul ligii secunde.

"Chipirliu mai are contract un an și jumătate. Are o clauză de 500.000 de euro. Orice echipă care vrea să îl ia trebuie să plătească această clauză. Chipirliu are contract și va rămâne până la finalul contractului la Steaua. Ăsta e contractul și trebuie să îl respecte.

Nu e în ultimele șase luni, i s-a oferit chiar și o prelungire, pe lângă acel un an și jumătate. Nu este în ultimele șase luni. Discuțiile astea că poate să plece... nu poate să plece atât timp cât are contract. Are o clauză care se poate plăti. Cine vrea să-l ia, că e Buzău sau altă echipă, trebuie să plătească această clauză. Eu, cât sunt antrenor, nu o să renunț la el", a spus Daniel Oprița, pentru PRO TV și Sport.ro.