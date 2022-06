Fundașul care și-a exprimat public intenția de a pleca de la Dinamo spune că nu ar fi șanse pentru o mutare în Giulești și se gândește la un transfer cu care să intre în vizorul selecționerului Edi Iordănescu.

Ricardo Grigore, despre transferul la Rapid

„Nu cred că există șanse în acest moment să plec la Rapid, în continuare sunt în discuții cu mai multe echipe, sper să iau decizia cea mai bună și echipa la care mă voi duce să se înțeleagă cu clubul, să nu existe probleme și foarte multe negocieri.

În ultimii ani am fost pe acolo (n.r. - la națională) și nu m-am simțit nicăieri mai fotbalist decât la națională. Te face să te simți foarte important, e o mândrie să joci pentru echipa națională, am făcut și eu parte din lotul din 2019 care a fost la EURO, nu am jucat, dar am simțit că sunt fotbalist la nivel mare. Am văzut niște lucruri extraordinare și am văzut ce înseamnă să fii la nivel mare, cum vedem noi la televizor”, a spus Ricardo Grigore, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Grigore este un jucător crescut la academia clubului Dinamo. A jucat pentru echipele de juniori ale ”roș-albilor”, iar în acest sezon a prins 22 de partide în toate competițiile.

Născut în 1999, Grigore este un jucător polivalent. Poate juca atât în centrul apărării, cât și în flancul stâng sau pe poziția de mijlocaș defensiv.

„Am foarte puține zile de când am început antrenamentele. Am avut o incertitudine în rămânerea mea la echipă, și în acest moment sunt pe cale de a părăsi echipa, am vrut să mă obișnuiesc cu retragerea mea, să stau mai retras, nu am vrut să mă mai implic și să pun la suflet toate lucrurile. Așa că doar vin, îmi fac antrenamentul și plec acasă. Sper să se întâmple cât mai repede să pot pleca”, a mai spus Grigore.