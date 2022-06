Ricardo Grigore (23 de ani), unul dintre cei mai vechi jucători din ”curtea” clubului din ”Ștefan cel Mare” și-a manifestat intenția de a pleca de la Dinamo. Fundașul se antrenează, momentan, cu echipa în cantonamentul de la Săftica, dar așteaptă vești cu privire la negocierile cu viitorul club.

Grigore este un jucător crescut la academia clubului Dinamo. A jucat pentru echipele de juniori ale ”roș-albilor”, iar în acest sezon a prins 22 de partide în toate competițiile.

Ricardo Grigore vrea să plece de la Dinamo: ”Sunt pe cale de a părăsi echipa”

Născut în 1999, Grigore este un jucător polivalent. Poate juca atât în centrul apărării, cât și în flancul stâng sau pe poziția de mijlocaș defensiv.

„Am foarte puține zile de când am început antrenamentele. Am avut o incertitudine în rămânerea mea la echipă, și în acest moment sunt pe cale de a părăsi echipa, am vrut să mă obișnuiesc cu retragerea mea, să stau mai retras, nu am vrut să mă mai implic și să pun la suflet toate lucrurile. Așa că doar vin, îmi fac antrenamentul și plec acasă. Sper să se întâmple cât mai repede să pot pleca.

În acest moment e foarte greu să se facă o echipă de Liga 2 din moment ce nu sunt bani. Dacă va veni cineva cu bani, cu siguranță Dinamo își va face o echipă și va promova fără probleme. Am discutat cu domnul Răzvan, sper să mă înțeleagă, în ultimele discuții pe care le-am avut cu dânsul a înțeles dorința mea.

Sper să rezolv această problemă și să pot pleca. Îmi doresc din tot sufletul să mă duc la o echipă, să am liniște și să pot să progresez, pentru că progresul meu a stagnat în ultima perioadă. Poate că a fost și vina mea, dar dacă stăm să tragem o linie la câte s-au întâmplat la clubul ăsta, era foarte greu ca un jucător să iasă în evidență în anii care au fost”, a spus Ricardo Grigore, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Ciprian Marica: „Ionuț Chirilă ar merita să o antreneze pe Dinamo!”

Chiar dacă a condus primele antrenamente ale „câinilor” din această vară, Gică Mihali (56 ani) nu a crezut în proiectul lui Dinamo și a decis să meargă la Dunărea Călărași, echipă care a retrogradat în Liga 3. Iar tot mai multe voci îl recomandă pe Ionuț Chirilă pentru postul rămas vacant. Inclusiv Ciprian Marica (36 ani) este de părere că fostul său antrenor de la centrele de copii și juniori ar merita șansa de a pregăti clubul din Ștefan cel Mare.

„Ținând cont că au antrenat atâția antrenori Dinamo, și omul ăsta nu a avut șansa, cu toate că a făcut atâtea pentru Dinamo. E un dinamovist, ar veni și cu bani de acasă numai să o antrenze pe Dinamo. Dacă toți au avut șansa să o antreneze pe Dinamo, eu cred că Ionuț Chirilă ar merita. Nu numai că ar trebui și ar putea, chiar ar merita acest lucru.

Sigur, e foarte greu să reușești ceva. Nici cei de acolo nu-și permit să aducă un antrenor, nici ei nu știu ce va fi”, a declarat Cirprian Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.