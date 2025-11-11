Pe vremea când evolua pentru FC Vaslui, Liviu Antal a reușit să încheie sezonul pe prima treaptă a clasamentului golgheterilor, cu 15 reușite. Doar că nu și-a primit niciodată trofeul, așa cum a spus de mai multe ori în spațiul public.
Recent, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru site-ul nostru, Antal a lăsat de înțeles că și-a luat gândul de la acel trofeu.
Liviu Antal, golgheter fără trofeu: ”Nu l-a primit? O să verific”
Justin Ștefan, secretarul general de la Liga Profesionistă de Fotbal, a oferit o reacție pe această temă și spune că ar urma să investigheze cazul.
„Chiar nu știu situația. În ce sens, nu și-a primit trofeul fizic? Nu știu, dar o să verific. Chiar nu știu, nu-mi amintesc. Nu-mi amintesc dacă a primit, n-a primit sau cine trebuia să se ocupe.
El a fost golgheter în ediția 2013-2014? Uite, o să verific care e situația cu trofeul lui, dacă mai există, dacă a existat vreodată. Dacă e, putem găsi o soluție să-și primească trofeul”, a spus Justin Ștefan, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Concordia Chiajna, FCM Târgu Mureș, Oțelul Galați, FC Vaslui, Pandurii, CFR Cluj, UTA Arad și SCM Zalău sunt echipele din România pentru care a evoluat Liviu Antal.
Clasamentul golgheterilor, sezonul 2013-2014:
- 1. Liviu Antal (FC Vaslui) - 15 goluri
- 2. Valentin Lemnaru (U Cluj) - 13 goluri
- 3. Constantin Budescu (Astra Giurgiu) - 13 goluri
- 4. Szabolcs Szekely (Poli Timișoara) - 11 goluri
- 5. Eric de Oliveira (Pandurii) - 11 goluri