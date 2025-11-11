VIDEO ASA Târgu Mureș - Poli Iași 4-0 și Tony e pe făraș!

Alexandru Hațieganu
Moldovenii au pierdut clar în ultima etapă din Liga 2.

Antonio CrucerutonyPoli IasiASA Targu MuresCosmin Birnoi
ASA Târgu Mureş, care i-a luat locul în actuala ediție din Liga 2 echipei Unirea Ungheni, a învins-o luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, pe Poli Iaşi, echipa antrenată de portughezul Tony, în etapa a 13-a din Liga 2.

Meciul a început cu întârziere din cauza unor probleme cu nocturna.

Cosmin Bîrnoi, omul cu golurile

Gazdele au deschis scorul în minutul 18, prin Cosmin Bîrnoi, iar în minutul 31 l-au majorat după golul lui Antonio Cruceru

Același Cosmin Bîrnoi a reuşit dubla în minutul 53, cu un şut din careu, pentru ca în minutul 68 Vlad Bogdan să stabilească rezultatul final, transformând o lovitură liberă.

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
