Unirea Slobozia, care avea șanse importante de a prinde play-off-ul, a deschis scorul în minutul 28, prin Ciprian Rus. FC Brașov a întors scorul grație dublei bulgarului Milcho Angelov (34' și 66'), iar gazdele au egalat în minutul 77, prin Serge Ekollo.

Reacția lui Dan Alexa după ce a ratat calificarea cu FC Brașov în play-off-ul din Liga 2

Având în vedere rezultatele înregistrate în această etapă, FC Brașov ar fi ratat oricum calificarea în play-off, chiar și în cazul unei victorii. Antrenorul Dan Alexa recunoaște că este un regret ratarea obiectivului, însă acum anunță noua țintă a formației sale.

"A fost un meci bun, un joc de care pe care. Slobozia trebuia să câștige, noi, la fel… Am ratat ocazii rarisime în acest joc, în special în repriza secundă, ocazii pe care nu aveam voie să le ratăm. Asta este, îmi felicit jucătorii pentru că au tratat meciul serios, un joc cu miză mare.

Am întâlnit o echipă Unirea Slobozia constantă pe tot parcursul sezonului și nu știu dacă a fost vreun moment în afara primelor șase locuri. Îmi pare rău pentru Costel Enache și pentru oamenii de la Slobozia.

Noi, chiar dacă am fi câștigat, Buzăul a făcut egal la Baia Mare, Chiajna a pierdut la Metaloglobus, astfel că rezultatele nu ne ajutau sub nicio formă. Rămânem cu regretul că meritam să fim în play-off, am arătat acest lucru și în meciul de azi, unul cu miză, în care am ratat cel puțin cinci-șase ocazii monumentale.

Acum ne gândim la play-out, vrem să câștigăm fiecare meci și să facem strategia pentru sezonul viitor", a spus Dan Alexa, după meci, potrivit Liga2.ro.