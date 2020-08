BREAKING NEWS: Alexa NU vrea sa mai ramana la Rapid dupa ratarea promovarii! E gata sa plece dupa socul din playoff

Specialist in promovari, Dan Alexa n-a reusit sa o duca pe Rapid in Liga 1.

Giulestenii au terminat pe locul 6 in playoff-ul din B. Alexa a lasat de inteles dupa egalul cu Turris, din ultima etapa, ca se gandeste la plecare. Conform surselor www.sport.ro, Alexa le-a transmis sefilor clubului ca nu va continua in noul sezon.

Rapid va trece prin schimbari importante in aceasta vara. In presa au circulat deja doua scenarii pentru sezonul viitor. Primul il are in prim-plan pe Dumitru Dragomir, care a primit de la primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, propunerea de a deveni presedinte in Giulesti. Al doilea e legat de numele Mara si Bilasco. Cei doi manageri, aflati acum sub contract cu CFR Cluj, ar fi si ei doriti la club pentru a se ocupa de transferuri.