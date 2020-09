Rapid - Turris Turnu Magurele, LIVE TEXT de la ora 14:30 | Rapidistii vor prima victorie din istorie in fata lui Turris! Programul complet al etapei a 4-a din Liga 2

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta dimineata, de la ora 11:00, incepe a 4-a etapa a Ligii a 2-a. Daca FC U Craiova, Petrolul si "U" Cluj sunt programate in zilele urmatoare, astazi se va disputa majoritatea partidelor.

6 meciuri se vor desfasura de la ora 11:00, iar derby-ul zilei este programat la ora 14:30. Este vorba despre duelul dintre Rapid si Turris Turnu Magurele.

Giulestenii sunt neinvinsi in acest inceput de sezon si spera sa continue in aceeasi nota pentru a obtine promovarea in Liga 1. Baietii lui Iencsi s-au impus in fata celor de la Viitorul Tg. Jiu, Pandurii Tg. Jiu si CSM Slatina.

De cealalta parte, oltenii lui Lincar au doar 4 puncte dupa primele 3 etape, reusind sa castige doar in fata celor de la Pandurii Tg. Jiu si obtinand o remiza din duelul cu Metaloglobus. Unirea Slobozia este echipa care i-a invins pe cei de la Turris in etapa inaugurala a noului sezon.

In stagiunea trecuta, cele 3 dueluri directe s-au incheiat cu doua remize si o victorie a oltenilor.

Meciul dintre Rapid si Turris Turnu Magurele este programat de la ora 14:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Programul etapei a 4-a:





Clasamentul Ligii a 2-a dupa primele 3 etape: