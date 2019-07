Rapid si Petrolul si-au schimbat oficial denumirile inaintea startului Ligii 2! FC Arges a primit si ea o veste buna: va avea drept de promovare

Rapid si Petrolul vor evolua sub noi denumiri oficiale in liga a doua.

Rapid si Petrolul si-au schimbat denumirile, decizia fiind confirmata de Comitetul Executiv al FRF. In ultimul an, Rapid a fost in acte "Fotbal Club R Bucuresti SA".

Potrivit deciziei Comitetului Executiv al FRF, aprobata la 3 iulie si intrata in vigoare la data de 25 dupa un Comitet de Urgenta din care au facut parte Razvan Burleanu (presedinte FRF), Gino Iorgulescu (prim vicepresedinte) si Octavian Goga (vicepresedinte), Rapid se va numi de acum Fotbal Clulb rapid 1923 SA. De asemenea, ACS Petrolul 52 Ploiesti si-a schimbat denumirea in FC Petrolul Ploiesti.

Rapid a pornit la drum cu denumirea Academia Rapid, apoi s-a transformat in Fotbal Club R Bucuresti. De acum, formatia giulesteana va avea denumirea traditionala.

"Aproba ca Fotbal Club Rapid 1923 SA sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, in sezonul 2019/20, sub denumirea marcii Fotbal Club Rapid", se arata in decizia luata de Comitetul de Urgenta al FRF.

"Aproba ca ACS Petrolul 52 Ploiesti sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, in sezonul 2019/20, sub denumirea marcii Petrolul Ploiesti", se mai arata in decizie.

FC Arges a primit drept de promovare

Si FC Arges, echipa antrenata de Nicolae Dica, a primit o veste buna. Clubul pitestean va avea drept de promovare in Liga 1 in noul sezon. FRF a aprobat cesionarea drepturilor clubului pitestean catre asociatia de drept privat infiintata de autoritatile locale.