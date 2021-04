Daniel Niculae si-a intrat in atributii la Rapid! Care e primul om pe care-l indeparteaza si care e primul regret de la revenire

Dupa ce ultima data a evoluat pe terenul de joc, Niculae va reveni acum din postura de conducator.

Unul dintre cei mai apreciati si iubiti jucatori ai Rapidului din ultimii 20 de ani, Daniel Niculae nu a putut spune "nu" unei noi oferte venite din parte patronului clubului giuestean, Victor Angelescu. Fostul jucator va fi noul presedinte al clubului si a anunta ca primul om care va pleca din club va fi fostul presedinte, Ovidiu Burca.

"Ziua de azi nu-mi aduce decat bucurie, nu pot spune ca am plecat, am redevenit fan al acestei echipe, am revenit intr-o functie administrativa. Vrem sa ducem clubul in prima liga si sa parcurgem toate etapele pentru a redeveni forta care nu am fost de demult", a spus Niculae, la conferinta in care a fost investit oficial al gruparii din Giulesti. Niculae a spus de ce a luat abia acum decizia de a accepta functia de presedinte, desi era curtat de mai bine de un an. Mai mult, Niculae si-ar fi dorit ca prezentarea sa sa fie gazduita de noul stadion Rapid.

"Mi-as fi dorit ca aceasta conferinta sa o facem pe noul stadion, dar nu s-a putut. Stiti foarte bine de ce am luat decizia de a veni abia acum, si de ce am plecat. Persoanele cu care nu am putut lucra probabil vor pleca saptamana viitoare. Lucrurile se vor face pas cu pas, profesionist si cu multa dragoste. Este ce a lipsit in ultimul timp acestui proiect. Vor mai aparea schimbari, vor mai fi oameni care vor fi adusi in staff, voi forma o echipa pe care ma voi baza, toti vrem sa ajutam ca echipa sa promoveze", a mai spus Niculae.