Problemele de la Petrolul Ploiești, confirmate de Nae Constantin: "Nu vreau să mă trezesc că mă înjură lumea după trei etape"

După ce Costel Lazăr, președintele "lupilor galbeni" a vorbit despre problemele financiare, mărturisind că jucătorii au acceptat amânarea plăților salariilor și Nae Constantin a dezvăluit situația critică din interiorul clubului.

"Am evitat mereu să discut despre ele până acum. Am ocolit răspunsul de fiecare dată când am fost întrebat pentru a nu aduce o tensiune în plus. Dar e inadmisibil să nu avem o bază de pregătire, un teren decent de antrenament. Ajunsesem să-mi fie rușine să-i mai cert pe jucători când mai greșeau câte o preluare din cauza suprafețelor proaste. M-am rugat să vină mai repede vremea bună, să putem intra mai des pe ”Ilie Oană”, nu să mergem la Pleașa, lângă Ploiești, pe un gazon jenant", a declarat Nae Constantin pentru Playsport.

Tehnicianul celor de la Petrolul a explicat că nu va rămâne la club dacă nu i se vor asigura anumite condiții: "Mai am contract încă un sezon, dar trebuie să vorbim serios zilele viitoare despre viitor. Nu mă refer la banii mei, nu m-au interesat prea mult. Când am semnat, am și transmis să treacă ce salariu sau prime doresc și pornim treaba. Aș vrea să discutăm despre condițiile de pregătire, plata la timp a salariilor, strategia de mercato, cine pleacă, cine vine. Nu mă apuc să încep campionatul și să mă trezesc că mă înjură lumea după trei etape că pierdem și n-avem echipă competitivă".

Petrolul Ploieşti şi-a asigurat din punct de vedere matematic promovarea în Liga I de fotbal, luni, după ce a învins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (1-0), pe Stadionul ''Ilie Oană'', într-un meci din etapa a 9-a a fazei playoff a Ligii a II-a. Ambele goluri ale ploieştenilor, care revin în Liga I după o pauză de şase ani, au fost marcate de Mario Bratu (min. 38, min. 48), primul cu un şut de la 25 de metri, iar al doilea din lovitură liberă. Octavian Grigore, o legendă a clubului Petrolul, a dat lovitura de start a meciului.

Petrolul a jucat din minutul 58 în inferioritate, după ce atacantul Senad Jarovic a fost eliminat pentru lovirea cu cotul a lui Andrei Marc la un duel aerian.