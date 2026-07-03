Alex Dobre nu va mai fi căpitanul echipei din sezonul următor. După sosirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor, banderola a ajuns la fundașul Lars Kramer, antrenorul explicând că va fi adeptul rotației în ofensivă și nu ar dori să schimbe liderul din teren meci de meci.

Reacția lui Alex Dobre după ce banderola de la Rapid a ajuns la Lars Kramer

Întrebat în cantonamentul din Austria despre decizia lui Daniel Pancu, Dobre s-a arătat și mai motivat înaintea noului sezon.

În primă fază, Dobre a pierdut banderola în play-off-ul sezonului trecut, după un conflict cu Costel Gâlcă.

"Cu toții reprezentăm Rapidul. Important e ca individual să dăm ce avem mai bun pentru această echipă, iar cel care este căpitan cu siguranță este pus pentru că domnul Pancu știe mai bine că poate să conducă acest grup către un lucru mult mai bun și să facă mult mai mult față de ceea ce am făcut eu. Eu sunt concentrat să fac cât mai bine zi de zi și să îmi pun calitățile în slujba echipei", a spus Dobre.

Alex Dobre: "Concurența mea nu e cu Moruțan. Eu concurez împotriva mea"

Pancu a mai anunțat că Alex Dobre ar urma să lupte pentru postul de titular în banda dreaptă a atacului cu un alt internațional, Olimpiu Moruțan, motiv pentru care au apărut multe zvonuri legate de plecarea golgheterului echipei din sezonul trecut. Dobre spune însă că această concurență îl ajută și nu se gândește momentan la un transfer.

"Încerc să nu iau în seamă (n.r - zvonurile despre tranfer). Sunt concentrat pe ceea ce înseamnă Rapid. Dacă vine ceva și avantajează atât clubul, cât și pe mine, cu siguranță vom alege ce e mai bine pentru ambele părți. Cât sunt aici, promit să dau tot ce am mai bun pentru această emblemă, pentru suporteri și pentru colegi.

Planul pentru noul sezon este să ne îndeplinim obiectivele și să scoatem maximum din fiecare meci, iar când se trage linie, la sfârșit, să fim acolo unde ne-am propus. Clar, ce a fost în trecut a fost. Important e să fim uniți și să ne îndeplinim obiectivele în acest sezon.

Simt că am dat tot în sezonul trecut, dar regretul este că nu ne-am îndeplinit obiectivul. A fost o durere foarte mare, dar acum este la trecut. Mă concentrez pe prezent și vreau ca în acest sezon să reușim ceva cât mai frumos.

Tot ceea ce s-a întâmplat este o experiență care mă ajută să mă îmbunătățesc. Pentru sezonul viitor îmi doresc cel puțin ceea ce am reușit în sezonul trecut.

Îmi place concurența. Atunci când există, îți impinge limitele și te ajută să ajungi cea mai bună versiune a ta. Concurența mea nu este cu Moruțan. El e colegul meu. Concurența mea este împotriva mea, să fac ceea ce am făcut și sezonul trecut, dar mult mai bine", a mai spus Dobre.