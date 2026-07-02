În Inglewood, California, Spania a învins-o cu 3-0 pe Austria pe ”SoFi Stadium”. Mikel Oyarzabal (minutul 36 și minutul 89) a reușit o ”dublă”, în timp ce Pedro Porro a punctat în minutul 66.

Selecționerul Spaniei a reacționat după calificarea în optimi: ”A făcut un meci extraordinar, și-a arătat cu adevărat potențialul!”

După meci, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Oyarzabal, a cărui evoluție a făcut furori în presa din Spania (VEZI AICI CE NOTĂ A PRIMIT).

”Mikel și-a arătat potențialul. Merită recunoașterea de care are nevoie, la fel ca și restul jucătorilor, Mikel a făcut un meci extraordinar. Cei care au intrat de pe bancă au fost, de asemenea, remarcabili, iar eu sunt fericit pentru toți”, a spus selecționerul, potrivit Mundo Deportivo.

Cât despre meci, Luis de la Fuente a remarcat faptul că fotbaliștii pe care-i antrenează la națională au jucat aproape perfect în Inglewood.

”Marile echipe se ridică la înălțime atunci când prezența lor este cea mai necesară. Astăzi am văzut un meci fantastic, am fost aproape de perfecțiune în aproape toate aspectele, dar trebuie să continuăm să ne îmbunătățim.

Fiecare meci va fi mai dificil, pentru că adversarii vor fi tot mai exigenți. Suntem într-o fază foarte importantă a Cupei Mondiale. Au mai rămas doar 16 echipe. Mentalitatea noastră este mereu aceea de a progresa, aceasta este măreția acestor jucători, care își doresc întotdeauna mai mult și mai mult.

Am fost foarte concentrați, a fost cel mai important meci. Știm cum funcționează fazele eliminatorii. Am fost foarte atenți, având în vedere tot ce se întâmplase în meciurile precedente”, a mai spus selecționerul.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).