HALUCINANTA si FASCINANTA Romania! Vor sa-l DEA AFARA dupa ce a anuntat ca se bate sa devina PRIMAR! Caz incredibil la Petrolul

Petrolul e deja in Liga 1! La scandaluri!

Echipa din Ploiesti e aproape sa ramana fara presedinte. Lui Marius Stan ii e ceruta demisia chiar de catre oamenii care l-au angajat. Stan a anuntat acum cateva saptamani ca pleaca la finalul sezonului indiferent de rezultatul pe care il obtine Petrolul in cursa pentru promovare. Principalul sponsor al clubului, Veolia, il vrea disparut inca de acum.

Desi reprezentantul companiei, Madalin Mihailovici, il prezenta pe Stan ca pe o super lovitura la inceputul campionatului, relatia cu presedintele clubului s-a rupt. Nu rezultatele i-au convins pe reprezentantii Veolia ca Stan nu e cea mai buna optiune pentru Petrolul, ci implicarea acestuia in politica. Fost primar la Galati, Stan vrea sa candideze pentru un nou mandat in acest an.

"Am solicitat in regim de urgenta intrunirea AGA a FC Petrolul pentru revocarea domnului Marius Stan din functia de presedinte al clubului si stabilirea masurilor necesare pentru urmatoarea perioada. In caz contrar, Veolia Romania se va retrage din parteneriat. Partenerul finantator continua astfel misiunea adoptata, de a consolida increderea in bunele practici, in etica si corectitudine pentru FC Petrolul Ploiesti. Veolia solicita demiterea domnului Marius Stan din functia de presedinte al clubului FC Petrolul Ploiesti dupa aflarea din surse media a informatiei ca acesta si-a lansat candidatura pentru obtinerea unui al doilea mandat de primar al orasului Galati. Aceasta situatie este in conflict cu valorile si misiunea Veolia, care este apolitica, si incalca flagrant termenii parteneriatului incheiat in fara 2017", scrie in comunicatul Veolia.