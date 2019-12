"Se intoarce acasa!" Rapid face un transfer URIAS! Giulestenii aduc un jucator de la Craiova pentru a ataca promovarea! Anuntul facut de Daniel Pancu

Rapid face primul transfer al iernii.

Antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu, a vorbit despre situatia de la Rapid si despre primul transfer pe care giulestenii il vor face in aceasta perioada de transferuri din iarna. Acesta spune ca in cazul in care Rapid nu va promova, va fi primul care va pleca de la club. Totodata acesta a mai spus ca jucatorul celor de la Universitatea Craiova, Alexandru Ionita II va veni la Rapid in perioada de transferuri din aceasta iarna.

"A fost un an bun. Sa nu uitam ca suntem o echipa nou infiintata, care a inceput din Liga a 4-a, cu traditia si cu palmaresul Rapidului. De ce sa se supere fanii? Asta e realitatea. Ne-am recapatat identitatea. Suporterii au fost de la bun inceput alaturi de echipa.

Sunt sigur ca e foarte sigur proiectul de la Rapid. Am fost de la bun inceput, mi-am dat seama ca lucrurile sunt foarte serioase. In momentul de fata, promovarea e obiectivul tuturor. Eu nu am promovarea in contract, dar am avut o discutie cu jucatorii la Cheile Gradistei si le-am transmis urmatorul mesaj 'In cazul in care nu promovam, eu voi fi primul care voi pleca'.

Jucatorii nostri vor fi mult mai bine pregatiti pentru returul de campionat, plus 3-4 transferuri. Un atacant foarte bun, un numar 10, o sa fie o surpriza pentru rapidisti. Un mijlocas central, care probabil va fi un jucator strain, plus inca un portar Under 21. Numarul 10 va fi, in proportie foarte mare, Alexandru Ionita II, care este imprumutat la Universitatea Craiova. Il luam imprumut pana la vara. Isi doreste foarte mult sa se intoarca acasa, sa joace la Rapid din nou. Va renunta la o parte din salariu", a spus Daniel Pancu la Realitatea Sportiva.