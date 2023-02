"Poate să joace până la 50 de ani". Fotbalistul român de care este impresionat Daniel Oprița

În vârstă de 39 de ani, Gabi Tamaș va juca pentru al 19-lea club, într-o carieră în care a îmbrăcat tricoul unor formații importante precum Auxerre, Celta Vigo, Spartak Moscova sau Galatasaray.

Deși spune că își dorește să devină antrenor și să obțină licențele necesare, Gabi Tamaș rămâne concentrat momentan la cariera de jucător și se consideră apt din toate punctele de vedere, inclusiv fizic.

Daniel Oprița, impresionat de calitățile fundașului român



Antrenorul de la CSA Steaua este de părere că Gabi Tamaș se află într-o formă sportivă de invidiat și că va face față cu brio nivelului de joc din Liga 2.

"Mă aşteptam (n.r. să-l văd pe Tamaş la Liga 2). Dacă vrea să joace până la 50 de ani, poate se duce şi la liga a 3-a. Se duce şi el în jos acum. Dar el e un fotbalist care, în momentul ăsta, face faţă şi în Liga 1", a declarat Daniel Oprița.

Cum a fost convins Gabi Tamaș să semneze cu Chiajna



"Am avut mai multe discuții, câteva clare, câteva doar discuții. Am ales Concordia Chiajna pentru că am vrut să aleg, de când am revenit în țară am vrut să merg și eu la normalitate. Normalitatea reprezentând banii la zi, adică ceea ce se discută cu președinții sau managerii, patronii. Să-i avem și noi la zi, că de asta suntem plătiți, nu? Să jucăm fotbal și să câștigăm banii la zi ca în orice fabrică.

Am ales Concordia pentru că m-am interesat și am urmărit parcursul echipei, păcat că se chinuie de ceva timp să promoveze și nu au reușit. Aflând de la jucători și de la alți oameni din fotbal că totul este roz pe românește, adică sunt plătiți jucătorii la zi, păcat că nu au rezultate ca să promoveze", a spus Gabi Tamaș.