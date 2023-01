Cum a fost convins Gabi Tamaș să semneze cu Chiajna. Detalii de la negocieri

Cristi Tănase, președintele celor de Concordia Chiajna, a explicat cum l-a convins pe Gabi Tamaș să semneze cu formația din Liga 2.

În vârstă de 39 de ani, Tamaș va juca pentru al 19-lea club, într-o carieră în care a îmbrăcat tricoul unor formații importante precum Auxerre, Celta Vigo, Spartak Moscova sau Galatasaray.

Gabi Tamaș, la Chiajna

"Am discutat simplu și la obiect. Ne-am înțeles foarte repede. Pe parte financiară n-a fost nicio secundă vorba de bani. Pe parte sportivă, ca și noi, își dorește să câștige toate meciurile care au mai rămas.



A avut oferte și din prima ligă, sigur, dar el și-a cântărit cel mai bine opțiunile. Banii n-au fost pe primul plan, altele au fost prioritare: respectul pentru club, condițiile de la echipă. Ne va ajuta sigur cu experiența lui, a semnat până în vară, după vedem ce se va întâmpla", a spus oficialul Concordiei, potrivit Playsport.

250.000 de euro este cota lui Gabi Tamaș conform Transfermarkt.

14 meciuri a jucat în acest sezon, având două goluri marcate și un assist.

FC Brașov, Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari și Petrolul Ploiești sunt cluburile pentru care a evoluat Gabi Tamaș.

Tamaș: "Am ales normalitatea"

„Am avut mai multe discuții, câteva clare, câteva doar discuții. Am ales Concordia Chiajna pentru că am vrut să aleg, de când am revenit în țară am vrut să merg și eu la normalitate. Normalitatea reprezentând banii la zi, adică ceea ce se discută cu președinții sau managerii, patronii. Să-i avem și noi la zi, că de asta suntem plătiți, nu? Să jucăm fotbal și să câștigăm banii la zi ca în orice fabrică.

Am ales Concordia pentru că m-am interesat și am urmărit parcursul echipei, păcat că se chinuie de ceva timp să promoveze și nu au reușit. Aflând de la jucători și de la alți oameni din fotbal că totul este roz pe românește, adică sunt plătiți jucătorii la zi, păcat că nu au rezultate ca să promoveze”, a declarat Gabriel Tamaș pentru PRO TV și Sport.ro.