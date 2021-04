LIVE VIDEO Steaua 0-0 Rapid 2 | Echipa lui Oprita se poate distanta la patru puncte de FCSB 2! Aici ai tot ce se intampla

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Steaua si Rapid 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

STEAUA 0-0 RAPID II

Echipele de start:

Steaua o primeste pe teren propriu pe Rapid 2, intr-un meci care o poate duce la patru puncte peste FCSB 2 in clasamentul Seriei 4 din Liga 3.

Echipa lui Oprita este neinvinsa in acest an, ultima infrangere suferita fiind in septembrie, in meciul din Cupa cu Popesti Leordeni.

De cealalta parte, Rapid 2 vine dupa victoria de pe teren propriu cu Dinamo 2, 1-0 si se aflat pe locul 8 in clasamentul Seriei 4, cu 17 puncte obtinute in 15 meciuri.

In prima intalnire dintre cele doua echipe, Steaua s-a impus cu 1-0.