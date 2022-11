Ovidiu Burcă a răbufnit după Poli Iași - Dinamo 1-0: „Au distrus ani de zile clubul ăsta! Nu-mi cereți mie asta”

După meci, Ovidiu Burcă a răbufnit și a vorbit despre problemele de la Dinamo. Totodată, antrenorul a evidențiat faptul că tragerile de timp au devenit o chestie serioasă la noi în țară și a precizat că își dorea să vadă cel puțin 10 minute prelungire la meciul cu Poli Iași.

„E strânsă lupta pentru playoff, cred că se va duce până în ultima etapă, până în ultimele minute. De când am venit aici jucăm numai meciuri cruciale. Au importanță toate punctele care sunt puse în joc, mai ales în situația în care suntem. Dar nu poți să construiești ceva durabil în două luni, după ce alții au distrus în ani de zile clubul ăsta! Nu vreau să-mi cereți mie lucrul ăsta că e imposibil! Încercăm să reconstruim clubul după niște valori pierdute. Am făcut un meci prost, simplu. Mergem 8 ore cu autocarul și mergem la Brașov să câștigăm.

Ce se întâmplă în fotbalul românesc cu tragerile de timp... A spus-o și Hagi, o spune toată lumea. Nu vorbesc despre arbitraj, dar mă uit și eu la CM. Văd 10 minute, 12, 15 minute de prelungiri. La noi am văzut 5 minute. Sunt curios să văd câte minute efectiv de joc au fost. Cum creștem nivelul fotbalului românesc? Cu mingea aruncată în tribună, cu aruncări pe jos? Am zis că poate văd și eu 10 minute de prelungiri, după ce am văzut Campionatul Mondial. Cu teamă au dat 5, după ce s-a jucat 2 minute jumătate.

Ce să vorbesc cu conducerea? Eu am venit aici și mi-am asumat o situație. Am promis că o să fac o echipă care o să lupte penrtu playoff. Și asta facem. Este al optulea meci în care am pierdut și noi. E parte din procesul de formare al unei echipe. Mergem în continuare înainte, analizăm și vedem ce putem face”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul meciului.

Dinamo, o nouă înfrângere în Liga 2! „Câinii roșii” se distanțează de play-off

„Câinii roșii” au făcut deplasarea la Iași pentru meciul cu Poli. Însă, nu a fost deloc roz pentru formația lui Ovidiu Burcă. Dinamo a pierdut al șaselea meci în Liga 2 și, totodată, puncte importante pentru a obține un loc de play-off.

Omul care a adus victoria pentru ieșeni a fost fostul jucător al Rapidului, Cătălin Hlistei, care a reușit să bage mingea în poartă în minutul 49 și să securizeze, implicit, o victorie importantă pentru echipa sa.

După această înfrângere, Dinamo rămâne pe locul nouă, cu 21 de puncte în 15 etape. Formația dirijată de Ovidiu Burcă a înregistrat șase victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

În următoarea partidă, trupa din Ștefan cel Mare se va duela cu FC Brașov duminică, 3 noiembrie, de la ora 13:15, în timp ce Poli Iași va face deplasarea la Constanța, pentru jocul cu Unirea, tot duminică, 3 noiembrie, însă de la ora 11:00.