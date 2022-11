Fiul lui Gică Popescu i-a călcat pe urme tatălui și joacă fotbal, fiind în prezent legitimat la FC Voluntari după despărțirea de Farul. Maria însă nu are legătură cu sportul, din ce a dezvăluit chiar el. Tânăra a studiat în Barcelona, iar acum este înscrisă la Universitatea de Arte din Londra, după cum apare pe profilul ei de Instagram.

Gică Popescu recunoaște că fiica lui, Maria, e 'antitalent' la sport

Președintele Farului a vorbit în cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete despre copiii săi, dezvăluind un episod în care a încercat să își ducă fiica la tenis, însă antrenorul i-a spus că nu este făcută pentru sport. Totodată, Gică Popescu a recunoscut că Nicolas a arătat și abilități la tenis, însă a ales fotbalul.

„Pe Maria am dus-o la tenis și a încercat (n.r. să lovească mingea) și pe stânga și pe dreapta. Antrenorul a zis: «Gică, la școală cu ea. Nicio treabă n-are!». Iar Nico, când a pus mâna pe rachetă, a dat un retur cu ambele mâini de am zis: «Mamă, ce să-l fac, mă? Ori la fotbal, ori la tenis?».

Nico are calitățile motrice pe care le-am avut eu. Am jucat handbal, baschet, la școală, tenis de masă, orice. La atletism eram cel mai bun. Nico seamănă cu mine. Maria nu. Școală, școală, business. Uită de sport, nu îi place sportul, nu îi place să alerge.

Nico e înnebunit după fotbal. Are talent mai mult decât am avut eu. Nu are răutatea mea. Are piciorul mic, la fel ca al meu. Are foarte multă calitate. Din păcate, în afară de noi (n.r. Farul), puțin FCSB, antrenorilor le e teamă să bage jucători tineri.

(n.r. Le mai dai bani de buzunar copiilor?) Le dau, dar cu măsură. Nico are contract, ce să-i dau? N-am fost niciodată un darnic cu banii la copii. Niciodată. Am băgat bani în școli, în educație, dar bani de buzunar, nu. Dar nu le-a lipsit niciodată nimic, cu siguranță”, a spus Gică Popescu la podcast.

Fiica lui Gică Popescu nu este menajată de tatăl său: „Vrei mai mult, muncește mai mult!”

Gică Popescu a vorbit și în urmă cu câteva luni despre fata lui și despre cum și-a învățat copiii să se descurce cu resurse financiare limitate.

„Fata mea a terminat Esade, la Barcelona. Dar eu i-am zis 'ok, îți plătesc școala, îți plătesc cazarea și îți dau 1.000 de euro pe lună să mănânci, să faci ce vrei tu.' O mie de euro, 4 ani de zile.

În Barcelona, cu 1.000 de euro pe lună e greu. A trăit cu 1.000 de euro pe lună. Se ducea cu mașina dimineața la facultate și n-o lua pe autostradă, unde plătea 4 euro, o lua pe la munte, unde nu era taxă. O mie de euro pe lună. Adică vreo 30 de euro pe zi.

Vrei mai mult, muncește pentru mai mult. Banii nu pot să fie la liber, așa. Că banii sunt greu de făcut. O mie de euro, niciun leu în plus. Ei trebuie să realizeze care e valoarea banului”, a declarat Gică Popescu pentru GSP.