FCSB, acuzată că a încălcat regulamentul cu Mihai Pintilii: „Nu are calificare de antrenor!” 

FCSB caută antrenor după plecarea lui Nicolae Dică (42 ani), la finalul înfrângerii cu U Cluj, 1-2. Cum conducerea nu a găsit un alt tehnician, Mihai Pintilii (38 ani) i-a pregătit pe roș-albaștrii în ultimele trei meciuri: 1-3 cu West Ham, 3-1 cu Rapid și 2-0 cu FCU Craiova.

FCSB, avertizată că a încălcat regulamentul

Gigi Becali (64 ani) a declarat la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că dorește să-l păstreze pe Mihai Pintilii pe banca tehnică și să aducă pe cineva care deține licența PRO. Numai că șeful Şcolii de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal a dat de înțeles că roș-albaștrii au încălcat regulamentul și vor fi înștiințați de acest lucru.

„Am spus că eu aşa bănuiesc, aşa cred, că dânşii, obţinând din partea UEFA acordul ca Mihai să stea pe bancă şi să conducă ultimul meci din Conference League, probabil că ei au spus că dacă UEFA dă dreptul ăsta nu mai e nevoie să cerem la federaţie.

Mihai, care e un băiat deosebit, nu are calificarea de antrenor. E important, nu are calificare de antrenor, deci nu poate conduce niciun fel de echipă, nici de juniori. E în curs să o dobândească, face cursuri.

Ei sunt cei care trebuie să respecte regualmentele şi nu trebuie să-i atenţionăm noi. Eu voi face o întâmpinare către club, pentru a-i atenţiona. Deşi nu e normal să fac lucrul ăsta, ei trebuie să-l facă.

Pentru faptul că în momentul de faţă campionatul e întrerupt, vom face noi o sesizare, o informare către club referitor la situaţia lui Mihai, care nu e antrenor. Nu are calificare. În urma acestei atenţionări, aşteptăm o reacţie. Dacă această solicitare venea, noi aveam punctul nostru de vedere, că Mihai nu este antrenor. (n.r. - răspunsul Şcolii de Antrenori era nu?) Bineînţeles, el nu are calificare. Calificarea de antrenor nu are niciun fel de legătură cu licenţa UEFA. Nu putem oferi o licenţă unui om care nu are calificare”, a declarat Lucian Burchel pentru Orange Sport.

