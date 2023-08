Acest lucru nu s-a întâmplat, iar frații Pavăl, patronii Dedeman, nu au ajuns să investească la un club important din România. În schimb, se implică în mai multe proiecte individuale de infrastructură, dar și la nivelul sportului în sine. În iarnă au decis să facă pasul și către fotbal, dar către un club din diviziile inferioare, din Liga 3.

Dragoș și Adrian Pavăl s-au alăturat, în primă fază, conform informațiilor obținute de Sport.ro, proiectului care privește școala de fotbal lansată de Cristian Ciocoiu, fostul mare atacant al Stelei, în Bacău. S-a investit în infrastructura bazei pe care o pusese fostul fotbalist, iar în timp s-a axat pe aducerea celor mai buni tineri din zona Moldovei, dar chiar și din Republica Moldova.

Frații care dețin Dedeman, investitori la FC Bacău

Sursele Sport.ro spun că, din iarna trecută, patronii Dedeman au hotărât să investească și la nivelul fotbalului de seniori, în Liga 3, la Dinamo Bacău. Dat fiind faptul că întrecerea era în plină desfășurare, nu s-a putut schimba la Federația Română de Fotbal denumirea clubului, așa cum se intenționa.

Abia în această vară, la trecerea dintre sezoane, s-a schimbat numele clubului Dinamo Bacău în FC Bacău, care va debuta în Liga 3 în cursul weekendului următor, când va avea loc prima rundă din noul sezon.

Se dorește conturarea unui proiect asemănător celui pornit de Gică Hagi în proporție mai mare sau mai mică, dar cert este că accentul se pune și pe jucătorii tineri. Cei mai promițători puști de la școala lui Cristian Ciocoiu, care în prezent se prezintă sub numele Academia Fotbal Club Bacău “Cristian Ciocoiu”, vor face pasul în lotul FC Bacău.

FC Bacău, fosta Dinamo Bacău, preluată de frații care dețin Dedeman

Încă din vara trecută era anunțată oficial colaborarea dintre Dinamo Bacău și școala lui Cristian Ciocoiu, iar din iarna trecută s-au interesat de proiect frații care dețin Dedeman, când s-a și concretizat discuția cu patronul ”câinilor” din Bacău, cu Remus Pozînărea.

Antrenorul Costel Enache (50 de ani) a fost numit pe banca echipei FC Bacău în această vară, când s-a concretizat schimbarea dorită de noii finanțatori ai echipei din Liga 3. O mutare foarte importantă, o lovitură de imagine până la urmă, fiind adus un tehnician cu foarte multă experiență la nivelul primelor două ligi.

FC Bacău are drept obiectiv promovarea, după ce în ultimele două sezoane Dinamo Bacău s-a luptat pentru evitarea retrogradării. Deja, FC Bacău este la un pas de grupele Cupei României! A trecut și de turul 3 al întrecerii, 2-0 cu Rapid Brodoc, și s-a calificat în play-off-ul întrecerii.

Andrei Dumitraș, adus secund la FC Bacău

Repartizată în Seria 1 din Liga 3, FC Bacău a reușit să aducă și un antrenor secund important în aceste zile, pe Andrei Dumitraș, nimeni altul decât fostul fundaș al FCSB-ului, dar care a mai evoluat și la Ceahlăul, Viitorul Constanța sau Universitatea Craiova.

”În momentul în care s-a discutat să vin, știam deja ce se întâmplă aici pentru că auzisem lucruri foarte frumoase despre acest proiect.

Când am văzut interesul față de mine și am aflat cu ce oameni voi lucra, nu am stat foarte mult pe gânduri.

Este o oportunitate mare pentru mine și încerc să pun tot ce am mai bun pe masă, să vin cu toată experiența acumulată din anii în care am jucat fotbal. Vreau să pun tot ce am mai bun în folosul academiei”, a declarat Andrei Dumitraș.

Dragoș și Adrian Pavăl, locul 1 în Forbes România

Din sursele Sport.ro, frații Pavăl nu voiau să se implice în fotbal la cluburi care activează mai jos de SuperLiga României, dar dorința de a investi la FC Bacău a venit ca urmare a faptului că este orașul în care au început afacerea pe care o dețin.

La finalul anului trecut, Dragoș și Adrian Pavăl au fost clasați pe locul 1 în topul Forbes al celor mai bogați români, cu 13 miliarde de lei. Locul 2 era ocupat de Ion Țiriac, cu 8.5 miliarde de lei.