Fotbalul românesc continuă să îi aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, dispărut la vârsta de 80 de ani. 

campulung muscelMircea LucescuMetalul Buzau
După zilele de reculegere de la Arena Națională, respectul pentru „Il Luce” s-a simțit și pe stadioanele din țară.

Moment de reculegere pentru Mircea Lucescu în Liga 2

În partida dintre Metalul Buzău și Muscelul Câmpulung, din etapa a 3-a a play-out-ului Ligii 2, suporterii au oferit un moment deosebit în memoria marelui antrenor.

Meciul s-a disputat pe Stadionul Gloria, iar înainte de fluierul de start s-a ținut un minut de reculegere.

Stadionul a amuțit complet și fanii prezenți la meci s-au ridicat în picioare. La finalul momentului, aceștia au izbucnit în aplauze. VEZI FOTO

Ștefan Nanu: "Mircea Lucescu, un uriaș!" / "Rapid trebuia să fie o emblemă, iar noi trebuia să arătăm ca atare!"

„Durerea cea mai mare este pierderea lui Mircea Lucescu. Din punctul meu de vedere, un uriaș din istoria sportului și un om care mi-a fost antrenor. Prima amintire pe care o am cu el este din perioada ’97, când am ajuns la Rapid. Toți eram îmbrăcați în tricouri și treninguri diferite. Eram ca o echipă de cartier, fiecare venea în Puma, Nike, ce avea. Nu arătam deloc ca o echipă.

A venit Mircea Lucescu și ne-a zis: «Ce-i cu voi?» Parcă îl văd râzând, cu vocea lui moale și caldă, care impunea respect. Și ne-a spus: «De mâine aveți toți echipament. Când veniți, să fiți îmbrăcați la fel. O echipă e echipă doar când arată ca o echipă.» Asta a fost prima mea întâlnire cu el. Mai avusesem antrenori înainte — Liță Dumitru m-a dus la Rapid, apoi a rămas Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească — dar când a venit dânsul, a pus imediat amprenta pe disciplină. De la disciplină și unitate de grup a început totul. Rapid trebuia să fie o emblemă, iar noi trebuia să arătăm ca atare.

Tot ceea ce făcea dânsul era benefic pentru echipă. Știa să apropie grupul, știa să ne ceară exact ce își propunea. În primul an, cu lotul acela care terminase pe locul 8, cred că a adus doar 2–3 jucători. Și totuși am câștigat Cupa României în primul an cu el. Apoi ne-a spus în vestiar: «Obiectivul nostru este să câștigăm Cupa și Campionatul.» Nu vorbea despre obiective mici; vorbea despre fotbal modern, despre progres. Știa mereu să ne ducă în punctul în care voia el", a declarat Nanu, potrivit Sport Total FM.

Perioada lui Ștefan Nanu la Rapid București este una dintre cele mai importante din cariera lui.

  • A jucat la Rapid între 1997 și 1999
  • A strâns 60 de meciuri și 1 gol în campionat

Performanțe:

Campion al României (1999) cu Rapid

Câștigător al Cupei României (1998)

A făcut parte din generația foarte puternică antrenată de Mircea Lucescu, care a adus titlul în Giulești în 1999.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Rinat Ahmetov și momentul cu Lucescu pe care nu-l va uita vreodată. "Nu prea ne reușea, dar noi oricum câmtam"
Omagiu și în Italia pentru Mircea Lucescu! Ce s-a decis la primul meci al etapei din Serie A
Puterea exemplului, în Săptămâna Mare: prietena bună a Gabrielei Ruse, antrenament la Kiev, în ciuda bombardamentelor și sirenelor
Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
"Războiul talentelor" dintre Barcelona și PSG continuă. Francezii mai transferă un junior de sub nasul catalanilor
Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie

Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
Gigi Becali, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu: "Un super om! Nimeni nu a spus asta, dar o spun eu acum"
Înmormântarea lui Mircea Lucescu | A început slujba la Biserica Sfântul Elefterie. Hagi, Lupu, Sabău și Copos, printre cei prezenți
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
Nota surprinzătoare primită de Ionuț Radu după Freiburg - Celta Vigo 3-0
Bomba etapei în Liga 2: Chiajna lui Dică, umilită de ultima clasată
Fostul căpitan al lui Dinamo a ajuns la echipa finanțată de primăria Elenei Lasconi și de un stomatolog!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Totul despre ”călăul” Craiovei: interviu cu Vali Stan, antrenorul Metalului Buzău: ”Să creștem ca Făt-Frumos? Ar fi extraordinar”
A debutat la 15 ani în Liga 2 și acum este golgheterul sezonului după primele 12 etape!
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

