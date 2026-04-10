Gabriela Ruse are o prietenă fără de frică, în circuitul WTA. Partenera alături de care a semnat două din cele trei mari performanțe ale carierei, în turneele de mare șlem - o semifinală, în Melbourne și un sfert de finală în Paris - se antrenează, în aceste zile, în Kiev, sub sunetul asurzitor al sirenelor de avertizare.

Aflată în război, după invazia rusească pornită în 24 februarie 2022, țara vecină, Ucraina se confruntă cu probleme de securitate inclusiv în capitala Kiev.

Kostyuk s-a pregătit de Ucraina - Polonia (Cupa Billie Jean King) în zgomotul sirenelor de raid aerian, de la Kiev

Dar, la fel cum Elina Svitolina a revenit la Odesa și s-a deplasat pe teritoriul Ucrainei, revoltându-se împotriva invadatorilor, nici Marta Kostyuk nu a putut să rămână permanent departe de țara natală.

Născută chiar în capitala Ucrainei, Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) a revenit acasă și a jucat tenis la o intensitate ridicată, în ciuda sirenelor de raid aerian care funcționau.