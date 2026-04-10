Omagiu și în Italia pentru Mircea Lucescu! Ce s-a decis la primul meci al etapei din Serie A

Pisa îl omagiază pe Mircea Lucescu la meciul cu AS Roma

Pe lângă minutele de reculegere care au precedat și vor preceda meciurile din România, Turcia, Rusia sau cupele europene, și în Italia se pregătește un gest special în memoria lui Mircea Lucescu.

AS Roma și Pisa se vor înfrunta vineri seară, de la ora 21:45, pe Stadio Olimpico, în primul meci al rundei cu numărul 32 din Serie A. Formația toscană, la care este legitimat și Marius Marin, a decis ca jucătorii să poarte la acest meci banderole negre în memoria lui Mircea Lucescu, anunță TMW.

Pisa este primul club din Italia la care a antrenat Mircea Lucescu, în perioada iulie 1990 - martie 1991. Ulterior, "Il Luce" le-a mai pregătit în fotbalul din "Cizmă" pe Brescia, Reggiana și Inter Milano.

"Pisa Sporting Club își exprimă cele mai sincere condoleanțe pentru dispariția lui Mircea Lucescu. Antrenorul român, în lunga și glorioasa sa carieră, presărată cu momente importante și succese, ca condus și Pisa Sporting Club și campionatul Serie A 1990-91; un parcurs scurt, dar intens, amintit mai ales pentru un început de sezon incredibil care i-a propulsat pe nerazzurri în fruntea clasamentului", a transmis clubul Pisa, marți seară, după decesul lui Mircea Lucescu.