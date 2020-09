OFICIAL! Rapid a transferat doi jucatori pentru lupta la promovare! Cine sunt fotbalistii ajunsi sub comanda lui Iencsi

Rapid Bucuresti si-a intarit echipa pentru lupta la promovare din acest sezon.

Sub comanda lui Adrian Iencsi vor veni doi jucatori noi care vor pune umarul pentru indeplinirea obiectivului.

Adrian Balan (30 de ani) a ramas liber de contract dupa despartirea de FC Hermannstadt, club pentru care a reusit sa inscrie 7 goluri in sezonul trecut. Atacantul are in total 38 de goluri in Liga 1.

De-a lungul carierei sale, Adrian Balan a mai jucat pentru Dinamo II, Sportul Snagov, FC Voluntari si Poli Iasi.

"Este o onoare pentru mine sa semnez cu un club precum Rapid, sunt bucuros sa pot juca pentru un asemenea club si imi doresc sa ajut clubul sa ajungă acolo unde ii este locul, in prima liga din Romania", a declarat Balan pentru site-ul clubului.

De asemenea, celalalt jucator care a semnat cu Rapidul este fundasul central Anestis Nastos. Acesta a evoluat doar pentru cluburi din prima liga din Grecia precum Ethnikos, Kerkyra, Paniliakos, Panegialios, Volos si OFI Crete.

"Ma bucur sa ajung la Rapid, este un club cu traditie, cunoscut in Europa. Vreau sa facem suporterii fericiti si sa le oferim bucuria promovarii", a declarat Nastos.

Cei doi fotbalisti au semnat contracte valabile pentru un sezon, cu posibilitatea prelungirii pentru inca unul.