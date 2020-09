EXCLUSIV | Rapid se intareste cu un fundas grec in lupta pentru promovare! Cifrele transferului

Rapid a mai realizat un transfer in aceasta perioada.

Potrivit surselor www.sport.ro, fundasul Anestis Nastos va semna un contract pentru urmatoarele doua sezoane cu Rapid.

Grecul in varsta de 31 de ani va ajunge in Giulesti din postura de liber de contract, dupa despartirea de OFI, club pentru care a evoluat in perioada 2016-2020.

Rapid va fi prima echipa din afara Greciei pentru care va juca Nastos, cel care a mai trecut de-a lungul carierei pe la Ilisiakos, Egaleo, Niki Volos, Ethnikos Asteras, Kerkyra, Fokikos, Paniliakos, Panegialios si Olympiacos Volos.

Fundasul este cotat, potrivit site-ului transfermarkt.com, la 300.000 de euro. Anestis Nastos a reusit, de-a lungul timpului, 5 goluri si 5 pase de gol, in toate partidele jucate.