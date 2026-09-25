Achraf Hakimi, fundaşul campioanei Franței și campioanei Europei – PSG, desemnat cel mai bun fotbalist din Africa în 2025, va fi judecat în Franţa pentru o acuzaţie de viol. Totul, în urma unei plângeri depuse de o tânără, în februarie 2023, care pare că îl afectează pe fundaș și în viața sportivă.

În acest sezon, Hakimi are anumite probleme medicale, care l-au făcut și absenteze din derby-ul cu Marseille, câștigat cu 2-1 de parizieni. Întâlnirea a fost LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1.

﻿Hakimi, de la PSG, judecat pentru viol!

Miercuri, 21 septembrie, Curtea de Casație (Franța), a confirmat faptul că Achraf Hakimi va fi judecat penal pentru fapta pe care ar fi comis-o, recursul fotbalistului marocan fiind respins!

”Curtea de Casație a respins recursul lui Achraf Hakimi, hotărând că nu există motive serioase care să justifice admiterea acestuia, în conformitate cu opinia raportorului și concluziile avocatului general”, a explicat Bertrand Perier, avocatul persoanei reclamante, la Curtea de Casație, citat de L'Equipe.

Achraf Hakimi a negat acuzațiile formulate împotriva sa, deși reclamanta a declarat că l-a cunoscut pe fundaș prin intermediul site-ului de socializare Instagram și că a mers la locuința acestuia cu un taxi comandat chiar de fotbalistul legitimat la PSG.

Hakimi, de la PSG, ar fi cunoscut-o pe presupusa victimă pe Instagram

Presupusa victimă a declarat în fața autorităților că jucătorul ar fi sărutat-o, ar fi atins-o fără consimțământ și, apoi, ar fi avut loc violul.

Iată că recent, Curtea de Casație a confirmat faptul că Achraf Hakimi va fi judecat penal pentru fapta pe care ar fi comis-o, recursul fotbalistului marocan fiind respins!

În vârstă de 27 de ani, Achraf Hakimi a fost cumpărat de PSG în iulie 2021 de la formaţia Inter Milano, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro, plus bonusuri.

El a cucerit titluri de campion al Franţei şi trofeul Champions League alături de clubul parizian, după ce a fost anterior campion în Serie A cu Inter Milano, în singurul său sezon petrecut la clubul italian (2020-2021).

De când a ajuns la PSG, Hakimi a adunat 214 meciuri, 28 de goluri și 44 de pase decisive.