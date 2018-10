BOMBA! Revine Dan Petrescu la CFR? Campioana continua sa ia decizii surprinzatoare

CFR l-a indepartat pe Iuliu Muresan de la conducere, iar acum urmeaza noi schimbari in club.

Marian Copilu a preluat sefia de la CFR Cluj, dupa ce fusese indepartat impreuna cu Bogdan Mara si Edi Iordanescu.

Acum, acesta vrea sa schimbe si antrenorul, chiar daca CFR e la un singur punct in spatele FCSB in clasament.

Copilu vrea sa-l readuca pe Dan Petrescu, cei doi fiind apropiati in sezonul trecut, cand Super Dan a reusit sa readuca titlul in Gruia, scrie Gazeta Sporturilor.

Petrescu mai are cateva etape in China si are sanse mari sa retrogradeze cu Ghizu, echipa care l-a platit regeste ca sa evite retrogradarea.

Ghizu e pe ultimul loc, cu 4 etape inainte de finalul sezonului din China. Echipa lui Petrescu are doar 3 victorii in acest sezon.