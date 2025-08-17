Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a anunțat că în accidentul din timpul etapei de Autocross de la Câmpulung a murit pilotul Dan Bodea.

“Cu profund regret, anunţăm că Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, şi-a pierdut viaţa în urma incidentului petrecut în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung. Campion la clasa H4 din Autocross în 2017, Dan a fost un pilot pasionat, loial şi dedicat până la capăt motorsportului pe care l-a iubit, în ultima perioada ocupându-se de zona tehnică pentru mai mulţi competitori. Comunitatea pierde un om de excepţie, un competitor valoros şi un prieten adevărat”, a notat FRAS, potrivit news.ro.

Mai multe victime au ajuns la spital



Tragedia s-a produs în timpul manşei a III-a la clasa H1, când un autoturism Renault Clio cu numărul de concurs 635 a pierdut o roată în urma unui contact pe circuit sau a unei probleme tehnice. Aceasta a părăsit traseul şi după ce a trecut prin mai multe zone aproximativ 100 de metri, a ajuns într-o zonă tehnică, unde a lovit doi membri ai unor echipe.



Echipele medicale prezente la faţa locului au intervenit imediat, victimele fiind transportate la Spitalul Municipal Câmpulung.

“Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale. Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment. Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, a mai menționat FRAS.

