Echipa clubului sportiv din Ștefan cel Mare luptă pentru menținerea în Liga 2.

CS Dinamo a reușit să câștige astăzi meciul de la Piatra Neamț cu Ceahlăul, o veritabilă ”finală” pentru urcarea pe locul de baraj pentru menținere în Liga 2 (vezi mai jos clasamentul din play-out).

Echipa antrenată de Ionel Dănciulescu și Boris Keca s-a impus cu 2-0, după două penalty-uri fructificate de Robert Enache și Cătălin Cocoș, ambele după faulturi comise de același jucător, fundașul central ghanez Emmanuel Asibey.

VIDEO Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo 0-2

”⚪🔴 VICTORIE! 

CS Dinamo se impune pe terenul Ceahlăului, 2-0 la Piatra Neamț, prin golurile marcate de Robert Enache (53) și Cătălin Cocoș (75), ambele din penalty. Echipa noastră urcă pe locul de baraj pentru menținerea în Liga 2, cu două etape înainte de finalul acestui play-out. 

PLAY-OUT (etapa 5). Ceahlăul vs CS Dinamo 0-2 (0-0)

⚽ 0-1: Robert Enache (53-penalty)

⚽ 0-2: Cătălin Cocoș (75-penalty)

Ceahlăul: Barna – Al. Anton, Pîntea, Marc ©, Granja Hurtado, Șandru, Matiș, Crețu, Buțerchi, Asibey, Munteanu (46 Alistar)

Rezerve: Chiriac – Alistar, Mahu, Suciu, Popovici, Costan, T. Anton, Ilioaia, Patrichi

Antrenor: Valentin Avădanei

CS Dinamo: Moldovan – Uleia, Pașcalău, Gherman, Anghel, Demici (46 Leca) – Enache, Răuță ©, Soare (88 A. Cocoș) – C. Cocoș (76 Răducan), Mbanga (69 Sârbu)

Rezerve: Dincă – Alexandru, Cernamoriț, Neculai, Zaharia

Antrenor: Ionel Dănciulescu

Arbitru: Darius Florin Iviniș (Zlatna)

Asistent 1: Adrian Noroc (Botoşani)

Asistent 2: Daniel Nistor (Zlatna)

Rezervă: Radu Scrob (Alba Iulia)

Delegat FRF: Ciprian Anton (Suceava)

Observator CCA: Dan Jiga (Bistriţa)”, a postat la final pagina CS Dinamo Fotbal.

Rezultatele meciurilor de astăzi din play-out

Grupa A

Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Dinamo Bucureşti 0-2

CSM Slatina - ASA Târgu Mureş 0-0

Gloria Bistriţa - Metalul Buzău 0-1

Politehnica Iaşi - AFC Câmpulung Muscel 1-0

Grupa B

CSC 1599 Şelimbăr - CS Tunari 1-2

CSC Dumbrăviţa - CSM Reşiţa 2-0

Concordia Chiajna - FC Bacău 2-0

CS Afumaţi - CSM Olimpia Satu Mare 1-3

Clasamentul din play-out-ul Ligii 2: ultimele două retrogradează, antepenultimele din cele două serii joacă baraj

