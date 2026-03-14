Adrian Mutu a vorbit despre situația celor de la Dinamo București înainte de startul play-off-ului din Superliga României și a recunoscut că ar fi tentat să antreneze echipa din „Ștefan cel Mare”.

Fostul internațional român, care a evoluat pentru Dinamo în cariera de jucător, a declarat că proiectul actual al clubului este unul atractiv și că nu ar refuza o eventuală ofertă în viitor.

„Dinamo este Dinamo”

„Briliantul” a lăudat evoluția echipei pregătite de Zeljko KopiC și a apreciat strategia conducerii clubului, despre care spune că a readus stabilitate la Dinamo.

„Chiar dacă e echipa cu a treia șansă la campionat, Dinamo are un echilibru important și un joc care pe alocuri a fost impresionant. Merită felicitat atât Kopic, cât și administrația. Este un proiect frumos, iar când va fi stadionul gata va deveni și mai interesant. Bineînțeles că aș antrena-o. Dinamo este Dinamo”, a declarat Mutu pentru PRO TV și Sport.ro.

Liber de contract din martie 2025, după despărțirea de Petrolul Ploiești, Adrian Mutu a mai antrenat echipe precum CFR Cluj, Neftchi PFK, Rapid București, FCU Craiova, Wahda și FC Voluntari. „Briliantul” a fost o perioadă scurtă de timp și selecționerul României U21.