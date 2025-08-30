Real Oviedo, prima victorie în La Liga! Situația complicată a lui Horațiu Moldovan

Cu Horațiu Moldovan pe bancă, Real Oviedo a deschis scorul în minutul Leander Dendoncker, care a fost servit perfect de Haissem Hassan.

Echipa „nou-promovată” a reușit să reziste atacurilor echipei din Țara Bascilor și a încheiat cu 1-0, bifând primul succes din acest sezon de La Liga.

Horațiu Moldovan s-a aflat pe banca de rezerve pentru al treilea meci consecutiv și pare că Aaron Escandell este goalkeeper-ul preferat de antrenorul Veljko Paunovic.

Portarul spaniol a fost numit omul meciului cu o notă de 8,1, conform aplicației Flashscore.

În urma acestei victorii Real Oviedo a urcat pe locul 14 în clasamentul La Liga, în timp ce Real Sociedad se află pe locul 15.

