Dinamo a anunțat marți după-amiaza împrumutul fundașului central Răzvan Pașcalău la CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare care evoluează în Liga 2.

”Mult succes, Răzvan Pașcalău!

Răzvan se va alătura lotului pregătit de Florin Bratu la CS Dinamo, în Liga a II-a, pentru acest sezon competițional.

Cluburile au ajuns la un acord privind împrumutul său pentru această stagiune, iar Răzvan va continua în eșalonul secund.

Îi dorim mult succes lui Răzvan Pașcalău și îl așteptăm înapoi, și mai puternic!”, a postat Dinamo București.

Fotbalistul se află în aceste zile la naționala de tineret a României, care joacă astăzi, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 21:30, cu San Marino în preliminariile EURO U-21 2027.

Dinamo și CS Dinamo continuă colaborarea



Cele două echipe cu același nume, Dinamo și CS Dinamo, continuă astfel colaborarea.

La echipa din Liga 2 sunt împrumutați de clubul din Superligă alți trei tineri fotbaliști, Kyrychenko, Ionică și Neculai, iar cele două formații au și jucat, în premieră, zilele trecute un meci amical la Săftica, partidă de pregătire care a fost LIVE TEXT și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

